"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафти": назван новый представитель
Представитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отозван из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта".
Новым представителем компании стал директор нефтяного дивизиона группы Николай Гавриленко, сообщается на странице "Нафтогаза" в Facebook.
"Он продолжит урегулирование проблемных вопросов, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – уточнили в компании.
За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" будет отвечать финансовый директор группы Петер ван Дрил.
Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в мае предупредили, что через два месяца его должность будет сокращена.
Напомним, что он отказался называть точную сумму премии за выигранный у "Газпрома" Стокгольмский арбитраж.