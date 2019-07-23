В Украине снизится цена на газ: кого коснется

НАК "Нафтогаз" рассчитал новые цены на газ для промышленных потребителей — с 1 августа 2019 года они снизятся на 7,2-7,5%.

Об этом сообщают на сайте компании. Тарифы будут отличаться в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4 640-5204 грн за тысячу кубометров. В сравнении с ценами на июль 2019 года, в августе цены снижены на 7,2-7,5%", - говорят в "Нафтогазе".

В тариф не входят НДС и расходы на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

Новые тарифы "Нафтогаз"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" рассчитал новую цену природного газа для населения — она составит 4905,67 гривни за тысячу кубометров. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшилась на 648 гривен, или на 11,7%.

Также в июле украинские потребители будут платить за газ на 21% меньше, чем они платили в апреле. Но что произойдет с тарифами в отопительный сезон — спрогнозировать сейчас невозможно. Об этом заявил в эфире ObozTV представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус, комментируя снижение цены на газ в июле еще на 10,4%.

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