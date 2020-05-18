"Нафтогаз" объяснил украинцам, почему вода на плитах закипает дольше, а пламя не синее

Украинских потребителей природного газа заверили, что вода на их плитах греется долго, а пламя имеет не синий цвет не из-за плохого качества топлива.

Причина скрывается в проблемах с газовым оборудованием или слишком низком давлении в распределительной сети. Такое объяснение обнародовали на сайте "Нафтогаза Украины".

В компании подчеркнули, что в магистральном газопроводе газ движется под большим давлением – 1,2-7,5 МПа. Далее из этой большой трубы он попадает в трубы меньшего диаметра – распределительных сетей. Соответственно, снижается и давление газа – к 0,005-1,2 МПа. От распределительных сетей газ попадает в подводные газопроводы со снижением давления к 0,0007-0,005 МПа. Если давление ниже нормы, то качество горения газа ухудшается.

"Весь газ, который добывается и импортируется, оказывается в одной трубопроводной системе. Сначала это большой магистральный газопровод, далее – распределительные сети, а затем – подводные газопроводы (те трубы, по которым газ доставляется в дома потребителей)", – рассказали в компании.

Газ bigmir.net

"В эти сети попадает только газ с определенными физико-химическими свойствами. Качество газа на соответствие требованиям госстандарта проверяют 65 аттестованных лабораторий по всей территории Украины. Также определяется средняя теплота сгорания газа в каждом регионе. Поэтому газ плохого качества не может попасть в магистральный газопровод" , – убеждены в "Нафтогазе Украины".

Следовательно, в случае возникновения проблем с газоснабжением там украинцам посоветовали обращаться в службу газа по телефону 104.

Подытоживая, в "Нафтогазе Украины" напомнили, что на протяжении уже нескольких лет обсуждается возможность введения учета газа в энергетических единицах. В компании отметили, что это позволит считать не объемы потребленного ресурса, а его калорийность.

"Такая система учета распространена в европейских странах. Такой подход к учету также поможет урегулировать вопрос так называемых тепловых коэффициентов", – отмечается в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в "Нафтогазе" обратили внимание на то, что цена голубого топлива для населения Украины в апреле снизилась до 2,9 грн за кубометр без НДС, наценки предприятий по сбыту газа, а также транспортировки.