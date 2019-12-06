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6 декабря • обновлено в 20:08
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/ Рынки и компании

Готовы отозвать иск: Украина озвучила условия сделки с "Газпромом"

1.1т
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НАК "Нафтогаз" готов отозвать исковые требования к "Газпрому" в новом арбитраже, если российская сторона согласится на долгосрочный контракт на транзит, покрывающий все расходы.

Еще одним условием является компенсация для "Нафтогаза" по невыполнению "Газпромом" обязательств по текущим контрактам. Об этом на своей странице в Facebook в пятницу, 6 декабря, заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Он уточнил, что такое предложение было озвучено на очередной встречи с представителями "Газпрома" в рамках трехсторонних переговоров с РФ по транзиту газа.

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"Здесь, как вы сами видите, у нас конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться.

Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы", – написал Витренко.

Он добавил, что, "чтобы продемонстрировать конструктивность", украинская сторона готова рассматривать возможность "получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин назвал "неприемлемыми" условия Украины по транзиту газа.

Перед этим Украина выдвинула ультиматум – она рассмотрит предложение России о новых условиях на транзит газа только после того, как поднимут вопрос о компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ транзит газа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это он о 12-ти млрд иске? Так пусть в туалет с ним сходит, ни на что другое эти 5-- страниц не годятся.
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