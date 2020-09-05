"Нафтогаз" будет судиться из-за миллиардных долгов за газ: что это значит для украинцев

В "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте НАК в пятницу. 4 сентября.

"Несмотря на увеличение платежей в январе-июле 2020 года, долг газсбытов за природный газ для нужд населения вырос по сравнению с началом прошлого отопительного сезона на 1,116 млрд грн, из них 0,338 млрд грн – РГК (Региональная газовая компания, входящая в структуру собственности предпринимателя Дмитрия Фирташа, – Ред.) и составил по состоянию на 31 августа 24,091 млрд грн, из них 12,826 млрд грн – долг газсбытов РГК", – говорится в сообщении.

По данным НАК, с 1 августа 2020 газсбыты перестали платить за газ, полученный во время действия ПСО и уже продали украинцам.

"За июль (последний месяц действия ПСО) газсбыты РГК получили от "Нафтогаза" природный газ для населения на 340 млн грн, однако в августе 2020 года перечислили лишь 700 тыс. грн. ... Сейчас все поставщики работают в условиях свободного рынка, но старые долги никуда не исчезли. Поэтому мы начинаем подготовку судебных исков к должникам", – добавили в "Нафтогазе".

Что это означает для украинцев

Одна из причин, почему у региональных поставщиков резко выросли долги перед "Нафтогазом" – снижение уровня проплат от населения, которое произошло во время карантина. Это было связано как с падением доходов укринцев, так и с тем, что Кабмин на период карантина запретил взимать штрафы и пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. Также запрещалось прекращать предоставление услуг, даже в случае неуплаты платежей или их задержки.

Теперь стоит ожидать, что газсбыты будут активно напоминать потребителям о необходимости рассчитаться за долги, угрожая разорвать договор и прекратить поставки газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.