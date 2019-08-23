"Да отдай мы хоть сто Донбассов!" В России указали на вопиющую деталь с санкциями

В России признались, что в противостоянии с Украиной загнали себя в глухой угол. И на какие уступки теперь бы не пошли, санкции против них не снимут ни в США, ни в Европе.

Об этом сказал директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков в интервью сайту "Актуальные комментарии".

"Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут. Европейцы, может быть, и захотят. А американцы — точно нет. А тогда и европейцы не смогут с нами работать полноценно, поскольку будут бояться американских санкций. Как в случае с Ираном. Европейцы хотят работать с Ираном, но не могут, потому что он под американскими санкциями. Не под европейскими, но все равно не могут", – жалуется Чеснаков.

Он уверен, что если Россия даст заднюю на Донбассе, это не облегчит ее участи. Санкции не снимут, а за аннексированный Крым станут давить еще сильнее.

"Когда утверждают, что Запад в случае сдачи Донбасса сразу снимет "донбасские" санкции, секторальные, самые тяжелые, а останутся только "крымские", персональные, неважные, это же так наивно. Где написана эта гарантия? Все забыли, что многие очень чувствительные санкции введены и будут еще вводиться не "за Донбасс", а "за Скрипаля". А с этим как быть? Вспомните о пресловутой поправке Джексона-Веника (санкции против СССР за нарушение прав человека, - Ред). Она пережила на много десятилетий ту проблему, из-за которой вводилась. И была отменена только, когда вступил в силу куда более жесткий акт Магнитского. Так будет и с санкциями "за Украину", – добавил эксперт.

В России не верят в снятие санкций 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после введения США нового пакета "адских" санкций против госдолга России на фондовом рынке началась паника.

При этом в августе Великобритания ввела запрет на поставки в РФ подводных аппаратов. Одновременно с этим вводятся ограничения на продажу сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий, говорится на сайте Департамента по вопросам международной торговли.

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