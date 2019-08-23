Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Да отдай мы хоть сто Донбассов!" В России указали на вопиющую деталь с санкциями

2.7т Читать материал на украинском

В России признались, что в противостоянии с Украиной загнали себя в глухой угол. И на какие уступки теперь бы не пошли, санкции против них не снимут ни в США, ни в Европе.

Об этом сказал директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков в интервью сайту "Актуальные комментарии".

"Да отдай мы хоть сто Донбассов, санкции не снимут. Европейцы, может быть, и захотят. А американцы — точно нет. А тогда и европейцы не смогут с нами работать полноценно, поскольку будут бояться американских санкций. Как в случае с Ираном. Европейцы хотят работать с Ираном, но не могут, потому что он под американскими санкциями. Не под европейскими, но все равно не могут", – жалуется Чеснаков.

Новости
Сотни миллиардов: оценены колоссальные потери России от санкций

Он уверен, что если Россия даст заднюю на Донбассе, это не облегчит ее участи. Санкции не снимут, а за аннексированный Крым станут давить еще сильнее.

"Когда утверждают, что Запад в случае сдачи Донбасса сразу снимет "донбасские" санкции, секторальные, самые тяжелые, а останутся только "крымские", персональные, неважные, это же так наивно. Где написана эта гарантия? Все забыли, что многие очень чувствительные санкции введены и будут еще вводиться не "за Донбасс", а "за Скрипаля". А с этим как быть? Вспомните о пресловутой поправке Джексона-Веника (санкции против СССР за нарушение прав человека, - Ред). Она пережила на много десятилетий ту проблему, из-за которой вводилась. И была отменена только, когда вступил в силу куда более жесткий акт Магнитского. Так будет и с санкциями "за Украину", – добавил эксперт.

В России не верят в снятие санкций

В России не верят в снятие санкций

24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после введения США нового пакета "адских" санкций против госдолга России на фондовом рынке началась паника.

При этом в августе Великобритания ввела запрет на поставки в РФ подводных аппаратов. Одновременно с этим вводятся ограничения на продажу сопутствующего оборудования, программного обеспечения и технологий, говорится на сайте Департамента по вопросам международной торговли.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции Донбасс Крым
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
3
5
Смешно
14
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мил Мил
Мил Мил
Санкции вам только на пользу. И чем их больше и они сильнее тем вам только лучшее. Давно пора закрыть все страны для вас упоротых. И забыть что вы на свете есть....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
В противостоянии с Украиной загнали себя в глухой угол ? Так вы же типа "не при делах" и "вас там нет", что за паника ? К тому же это вам всегда на пользу было, что изменилось ? И я уверен, что этот эксперД прекрасно понимает, что т.н. санкции "за Скрипаля" - это санкции за российскую политику в отношении других стран. А таких уже не мало наберётся ! Кто вам виноват ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Нам сто Донбасов не нужно. Один Донбас и один Крым. И все)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Pavlov Dmiyty, а вы разве просыхаете ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Себостьян Прейро, в понедельник приходи. Пятница, вечер, мы уже нажратые.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...