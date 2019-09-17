"Начинает напоминать Припять": в сети показали ужасы Луганска под оккупацией

Луганск по оккупацией боевиков "ЛНР" – это не просто город, который не развивается шесть лет. Время тут пошло назад и жизнь облцентра скатилась в "совок", а в иных моментах и в 37-й год.

Об этом в "Живом журнале" пишет блогер Максим Мирович, который с помощью читателей в течение лета 2019 года. "Снималось это всё на бегу и тогда, когда вокруг почти не было людей — в оккупированном Луганске сейчас создана атмосфера 1937 года, и за такие фото по доносу человека могут отправить "на подвал" — это тоже чистейший сталинизм, который вновь вернулся в оккупированную часть Украины", – пишет Мирович.

Рассказ он начинает с фотографии гипермаркета "Metro", который, как и в Донецке, был разграблен и закрыт.

"В Донецке при разграблении "Metro" были также разграблены ещё и находящиеся поблизости автосалоны Mitsubishi, Peugeot и Porshe, а также находящийся поблизости гаражный кооператив — боевики просто срывали двери гаражей тяжёлой военной техникой и забирали себе понравившиеся автомобили — словом, всё происходило примерно так, как во время большевистского переворота 1917 года. Луганский "Metro" был примерно также разграблен и закрыт, близко подъезжать к нему сейчас запрещено — возможно, внутри находятся какие-то склады или даже военная база боевиков", – пишет блогер.

Гипермаркет "Metro" в Луганске maxim-nm.livejournal.com

На другом фото – бывший луганский магазин "Фуршет", в котором также находился сетевой магазин по продаже бытовой техники "Эльдорадо". Магазин разрушен и не работает уже несколько лет. Внутри остались только голые стены.

maxim-nm.livejournal.com

Центр Луганска, район Краеведческого музея — неработающий и разбитый двухэтажный магазин в виде пристройки к кирпичному жилому дому, вокруг всё зарастает травой и начинает напоминать Припять.

"Обратите также внимание и на сами квартиры в жилом доме — они частично брошены, дом опустел. Двухкомнатную квартиру в Луганске в районе Восток можно сейчас купить в районе $10000 или даже дешевле, сбыласть мечта всех любителей СССР — квартиры в Луганске стали почти бесплатными", – рассказывает автор.

maxim-nm.livejournal.com

Слева на фото — стена одного из бывших сетевых придомовых супермаркетов "Семейный" в квартале Комарова, магазин не работает уже очень давно и закрыт много лет. Вокруг можно увидеть заросшеие колючей высокой травой остатки клумб, рассохшиеся разваливающиеся лавочки и переполненные мусорки.

"Магазин "Семейный" закрыли, но зато рядом прекрасно чувствует себя сетевой магазин разливного пива "Пивная лавка" — такие сетевые "наливайки", вроде "Пивной лавки" или "Море пива" сейчас очень популярны в оккупированном Луганске — тут собирается подмагазинная пьянь и "соображает на троих". Всё в точностикак в СССР, куда мечтают вернуться фанаты "Новороссии", – пишет Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

"С мусором и мусорками в оккупированном Луганске вообще беда — коммунальные службы в городе не работают, и городские дворы напоминают многолетние мусорные свалки где-нибудь в Индии или в беднейших странах Африки. Всё это гниёт и плодит мух с крысами", – пишет блогер.

"Кстати, обратите внимание на то, что ничего более-менее "ценного", вроде старых башмаков или поломанного кресла в мусоре нет — это либо не выбрасывается вообще, либо тут же растаскивается местными жителями как ценные и ещё хорошие вещи, которые можно починить с помощью синей изоленты и подшивки журналов "Наука и жизнь" за 1986-88 годы", – добавляет Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

"Вместе с неосталиниским "ЛНР" в Луганск пришла и "культура" чисто совкового отдыха во дворах — нормальных кафе в городе почти не осталось, люди снова как в семидесятые годы собираются во дворах на разломанных лавочках и пьют алкоголь — такое ощущение, что время в "ЛНР" пошло вспять. Скоро лампочку Ильича изобретут", – отмечает автор.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

"В бессмертном романе Андрея Платонова "Чевенгур" очень хорошо показано, что бывает, когда люди с нехорошим пониманием действительности приходят к власти и пытаются строить государство — сперва убивают и выживают всех, кого объявили "врагами", после с нездоровой инициативностью начинают "вооруженной рукой спускать коммунизм в массы" — а затем всё закономерно вянет, задыхается и гибнет. В конце-концов гибнут и создатели всего этого идиотизма — посылая страшные проклятия в адрес "пиндосов" и прочей мировой буржуазии.

Нечто подобное произошло и в Луганске — путинисты, сталинисты и неосовки захватили город и начали строить там какое-то "новое государство" — с репрессиями против инакомыслящих, пыточными "подвалами", отжимом собственности и бесконечным дном деградации. Жаль, что авторы всего этого ужаса не читали хороших книг и не догадываются, чем всё это закончится", – подводит итог Мирович.

Оккупированный Луганск maxim-nm.livejournal.com

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