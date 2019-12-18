В Украине появились первые сканеры на таможне: как они выглядят

На пунктах пропуска украинской таможни установили первые скан-системы, которые выявляют контрабанду.
Теперь проверка грузов будет занимать в 10 раз меньше времени, чем раньше – около 20 минут. Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Стартовали с Закарпатской таможни. Там уже все работает. Львовская таможня тоже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", и "Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно", – написал Гончарук.
Также к запуску таких систем готовятся Волынская и Черновицкая таможни.
Алексей Гончарук
Советник премьер-министра Юрий Голик отметил, что внедрение новой системы встречает сопротивление на "старой таможне", но сканеры все равно будут запущены.
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Скан-система для выявления контрабанды
Юрий Голик
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".
До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.
Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.
В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба.
Кабинет министров Украины поддержал порядок проведения электронных аукционов для конфискованных таможней товаров.
Премьер Гончарук сообщил, что на пунктах пропуска украинской таможни до воскресенья, 15 декабря, запустят две сканирующие системы, которые будут выявлять контрабанду.
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