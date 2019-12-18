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18 декабря • обновлено в 10:20
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В Украине появились первые сканеры на таможне: как они выглядят

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На пунктах пропуска украинской таможни установили первые скан-системы, которые выявляют контрабанду.

Теперь проверка грузов будет занимать в 10 раз меньше времени, чем раньше – около 20 минут. Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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"Стартовали с Закарпатской таможни. Там уже все работает. Львовская таможня тоже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", и "Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно", – написал Гончарук.

Также к запуску таких систем готовятся Волынская и Черновицкая таможни.

В Украине появились первые сканеры на таможне: как они выглядят

Алексей Гончарук

Советник премьер-министра Юрий Голик отметил, что внедрение новой системы встречает сопротивление на "старой таможне", но сканеры все равно будут запущены.

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Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды

Скан-система для выявления контрабанды

Юрий Голик

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Украинская таможня Контрабанда в Украине контрабанда
Персоны
Юрий Голик Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
контрабанда растаможка
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Mega Death
Mega Death
Украинские папуасы отстали на четверть века)))
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