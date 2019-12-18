В Украине появились первые сканеры на таможне: как они выглядят

На пунктах пропуска украинской таможни установили первые скан-системы, которые выявляют контрабанду.

Теперь проверка грузов будет занимать в 10 раз меньше времени, чем раньше – около 20 минут. Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Стартовали с Закарпатской таможни. Там уже все работает. Львовская таможня тоже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", и "Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно", – написал Гончарук.

Также к запуску таких систем готовятся Волынская и Черновицкая таможни.

Алексей Гончарук

Советник премьер-министра Юрий Голик отметил, что внедрение новой системы встречает сопротивление на "старой таможне", но сканеры все равно будут запущены.

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

Скан-система для выявления контрабанды Юрий Голик

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