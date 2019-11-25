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25 ноября • обновлено в 12:08
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НАБУ завершила расследование против экс-нардепа: СМИ раскрыли имя

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Детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили бывшему нардепу Дмитрию Белоцерковцу о завершении досудебного расследования по подозрению в недостоверном декларировании.

"22 ноября 2019 подозреваемому и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направления его в Высший антикоррупционный суд", – говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Следствие подозревает, что экс-нардеп не указал в декларациях за 2016 и 2017 годы, что жил в квартире в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которая принадлежит близкому родственнику.

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В публикации не указывают имя фигуранта. Но экс-нардеп Сергей Лещенко в своем телеграм-канале уточнил, что речь идет именно о Белоцерковце.

НАБУ завершила расследование против экс-нардепа: СМИ раскрыли имя

Сергей Лещенко

НАБУ завершило расследование по Белоцерковцу

НАБУ завершило расследование по Белоцерковцу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец заявил, что Национальное антикоррупционное бюро используют для политических репрессий против него. По его словам, подозрение НАБУ касается того, что его новорожденный сын и жена периодически находились в квартире его матери, которая присматривала за ребенком.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Дмитрий Белоцерковец Сергей Лещенко
Место
Украина
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины Высший антикоррупционный суд
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