СМИ "пришили" Нефьодову уголовное дело: он жестко ответил

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завело дело о возможной коррупции главы Гостаможенной службы Максима Нефьодова.

Об этом передают "Українські новини". По данным сайта, дело завели по решению суда. При этом сам Нефьодов в комментарии OBOZREVATEL все обвинения опроверг.

Ранее журналист Евгений Плинский заявил, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов покрывает "крестного отца" контрабанды на Закарпатье – Валерия Пересоляка.

Максим Нефьодов

"Согласно заявлению о преступлении, Нефьодов и группа неизвестных систематически получали взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков", – сказано в сообщении.

По информации заявителя, в результате таких действий государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн гривен.

"Українські новини" опубликовали ответ пресс-службы НАБУ. В нем говорится, что НАБУ 20 февраля 2020 года по решению Высшего антикоррупционного суда открыло дело о возможных противоправных действиях бывших должностных лиц Министерства экономического развития и торговли. Фамилии Нефьодова в ответе нет.

Напомним, до прихода в ГТС Нефьодов работал на должности первого замминистра экономразвития.

Ответ НАБУ ukranews.com

Нефьодов назвал все "бредом"

OBOZREVATEL связался с Нефьодовым. Он заявил, что опубликованная в СМИ информация – "бред".

"Вы же лучше меня знаете, что это стандартная тактика черного пиара. Берется любое фейковое заявление в правоохранительный орган, НАБУ ее не принимает, далее через суд заставляют внести в ЕРДР. Ну а потом вы делаете об этом новость, и ее разгоняют. Все, моя фамилия и "взятки" в одном предложении. Где я, а где "аудит заводов-поставщиков"?! Что это вообще за бред?" – ответил Нефьодов.

Ответ Нефьодова

Ответ Нефьодова

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в Украине на высшем уровне власти нет коррупции, но много где она еще осталась.

В Украине планируют на законодательном уровне криминализировать контрабанду, которая связана с получением сверхприбыли при вывозе подакцизных товаров.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!