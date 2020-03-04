СМИ "пришили" Нефьодову уголовное дело: он жестко ответил

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завело дело о возможной коррупции главы Гостаможенной службы Максима Нефьодова.
Об этом передают "Українські новини". По данным сайта, дело завели по решению суда. При этом сам Нефьодов в комментарии OBOZREVATEL все обвинения опроверг.
Ранее журналист Евгений Плинский заявил, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов покрывает "крестного отца" контрабанды на Закарпатье – Валерия Пересоляка.
Максим Нефьодов
"Согласно заявлению о преступлении, Нефьодов и группа неизвестных систематически получали взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков", – сказано в сообщении.
По информации заявителя, в результате таких действий государству был нанесен ущерб более чем на 40 млн гривен.
"Українські новини" опубликовали ответ пресс-службы НАБУ. В нем говорится, что НАБУ 20 февраля 2020 года по решению Высшего антикоррупционного суда открыло дело о возможных противоправных действиях бывших должностных лиц Министерства экономического развития и торговли. Фамилии Нефьодова в ответе нет.
Напомним, до прихода в ГТС Нефьодов работал на должности первого замминистра экономразвития.
Ответ НАБУ
ukranews.com
Нефьодов назвал все "бредом"
OBOZREVATEL связался с Нефьодовым. Он заявил, что опубликованная в СМИ информация – "бред".
"Вы же лучше меня знаете, что это стандартная тактика черного пиара. Берется любое фейковое заявление в правоохранительный орган, НАБУ ее не принимает, далее через суд заставляют внести в ЕРДР. Ну а потом вы делаете об этом новость, и ее разгоняют. Все, моя фамилия и "взятки" в одном предложении. Где я, а где "аудит заводов-поставщиков"?! Что это вообще за бред?" – ответил Нефьодов.
Ответ Нефьодова
Ответ Нефьодова
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в Украине на высшем уровне власти нет коррупции, но много где она еще осталась.
В Украине планируют на законодательном уровне криминализировать контрабанду, которая связана с получением сверхприбыли при вывозе подакцизных товаров.
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