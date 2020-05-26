Компания из ОАЭ попыталась вывезти из Украины сырье ОГХК на 80 млн гривен

НАБУ и САП не дали вывезти из Украины около 20 тысяч тонн титаносодержащего сырья. Это уберегло государственную "Объединенную горно-химическую компанию", которой оно принадлежало, от убытков на 80 млн грн.

Иностранная компания-посредник собиралась сделать это, не заплатив за продукцию, говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Вывоз ильменитового концентрата

"О намерении иностранной компании-посредницы (из ОАЭ) в течение суток вывезти из Одесского торгового морского порта без осуществления оплаты 20 тыс. тонн титаносодержащих сырья (ильменитового концентрата) НАБУ 22 мая 2020 известило новоназначенное руководство "ОГХК". Сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали малоизвестной компании-посреднику с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед "ОГХК" составляла примерно 400 млн грн", – сообщили в НАБУ.

На груз был наложен арест, что помешало вывези его из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд государственного имущества на своей странице в Facebook сообщил о рейдерском захвате государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания".

С 8 апреля ОГХК в статусе и.о. председателя правления руководит Питер Дэвис. Не так давно возглавляемая им "Объединенная горно-химическая компания" обвинила Фонд госимущества в блокировании работы предприятия и недопущения сотрудников на работу.

Государственная "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), приватизация которого должна была состояться летом этого года, потеряла оперативный контроль над производством.

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