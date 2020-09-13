НАБУ стремится оправдаться за 3,5 года обмана и пиара вокруг "Роттердам", – Вовк

Национальное антикоррупционное бюро пытается оправдаться перед обществом за 3,5 года сплошного обмана и пиара вокруг дела "Роттердам +".

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

"Им сейчас нужно замаскировать свое фиаско, мощное фиаско, три с половиной года пиара, три с половиной года потраченных бюджетных средств – почти 100 млн грн. И оказывается, что все это была медийная пузырь, который лопнул", – пояснил Дмитрий Вовк попытки НАБУ обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам +".

Согласно словам экс-главы НКРЕКП, детективы развернули широкую медийную кампанию, чтобы оправдать провал расследования в глазах общества и международных партнеров.

"Конечно, у них сейчас есть процессуально-медийные судороги, в которых они пытаются оспорить, давать интервью, что совсем нестандартно для правоохранительных органов. Поэтому их действия понятны, но они безрезультатны и бесперспективны", – подчеркнул Вовк.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам +" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам +". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу "Роттердам +" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.