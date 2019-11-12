НАБУ сообщило о подозрении члену Совета Нацбанка: все подробности

НАБУ во вторник, 12 ноября, вручило подозрение члену Совета Нацбанка Украины Николаю Каленскому.

Это связано с делом банка VAB и подозрением о завладении кредитом Нацбанка на 1,2 млрд грн. Аресты и обыски по которому проходили 11-12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ. В частности там сказано, что среди 8 лиц, которым сообщено о подозрении, есть бывший и.о. начальника управления НБУ по г.. Киеву и Киевской обл. "Интерфакс - Украина" сообщил, что речь идет о Каленском.

С учетом последних скандалов с НБУ (вручение подозрений Екатерине Рожковой и Валерии Гонтаревой), OBOZREVATEL считает целесообразным, чтобы Верховная Рада рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий Каленского в Совете НБУ.

Каленский был назначен в Совет НБУ 17 апреля 2018 года на 5 лет президентом Петром Порошенко. До этого он с 2016 года работал директором Центрального хранилища НБУ, а перед тем (с 2011 года)– первым заместителем начальника и начальником Главного управления Нацбанка по Киеву и Киевской области.

Исходя из того, что Каленский был назначен по квоте предыдущего главы государства, действующий президент Украины Владимир Зеленский может заменить его на своего представителя.

Залог в 20 млн гривен

В Высшем антикоррупционном суде начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения для Каленского. Прокурор САП ходатайствует об определении размера залога, как альтернативы в размере 20 млн грн. Об этом сообщил УНН.

"Сторона обвинения просит применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком в 60 суток и при постановлении избрания содержания под стражей определить залог в размере 20 млн грн для Каленского", – сказано в сообщении.

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НАБУ объявило о подозрении Николаю Каленскому

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники НАБУ пришли в офис Раффайзен Банка, чтобы задержать главу правления Александра Писарука, который ранее работал заместителем экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрения экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, а также первой замглавы НБУ Катерине Рожковой.

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