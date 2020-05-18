НАБУ получило доступ к данным о миллионных премиях в "Нафтогазе" – СМИ

Детективы НАБУ получили доступ к служебных записок о миллионных премии, работники "Нафтогаза" получили после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Решение принято Высшим антикоррупционным судом 4 мая и касается 41 работника компании, сообщили "Наші гроші". НАБУ расследует возможные злоупотребления служебным положением членами Наблюдательного совета, председателем и членами правления "Нафтогаза" при принятии решения о выплате премий сотрудникам компании, что нанесло государству большие убытки.

Премии в "Нафтогазе"

Как установило следствие, в феврале 2018 года Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольм удовлетворил требования "Нафтогаза" о взыскании с российского "Газпрома" задолженности за транзитом на общую сумму $4,67 млрд. Этим же решением был проведен взаимозачет между компаниями, и в результате долг, подлежал фактической уплате "Нафтогаза", составил $2,57 млрд.

"В апреле 2018 члены Наблюдательного совета "Нафтогаза" приняли решение о выплате вознаграждения правлению и другим работникам НАК в связи с их значительным личным вкладом в победу над "Газпромом". В целом такие премии получил 41 работник. Общий размер вознаграждения составил 1% от суммы общего выигрыша в $43,6 млн", – говорится в публикации.

При этом, по данным следствия, в момент, когда Наблюдательный совет "Нафтогаза" назначала премии, денег от "Газпрома" украинская компания еще не получила. Кроме того, в протоколе заседания не указаны работники и размер премий, подлежащих уплате, а также не указано вклада каждого работника из данного перечня в победу над "Газпромом".

Также сообщается, что интересы "Нафтогаза" в Стокгольме представляли не работники НАК, а компания "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на основании договоров о закупке юридических услуг.

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