НАБУ объявило подозрение об убытках на 200 млн грн при добыче газа

НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой компания "Аркона Газ-Энергия" нанесла ущерб госбюджету на почти 200 млн гривен.

Эти деньги компания должна оплатить пользование Свистункивсько-Червонолуцким газовым месторождением в Полтавской области, однако сумму искусственно занизили. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте НАБУ 3 августа.

Кто среди подозреваемых:

бывший заместитель директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института (УкрГГРИ)

бывшая заведующая сектором геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ;

эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) и директор ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз";

экс-директор ООО "Аркона Газ-Энергия";

ведущий инженер ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз";

главный инженер ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз".

Действия всех шестерых квалифицированы по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением", "Служебный подлог" и "Совершение преступления группой лиц". В схеме могут быть задействованы и другие лица, которые сейчас устанавливаются.

Какой была схема

По данным следствия, в 2016 году "Аркона Газ-Энергия" безуспешно пыталась получить разрешение от Госгеонедр на пользование месторождением без проведения аукциона. Когда состав владельцев компании изменился, государственные и местные органы власти пошли ей навстречу.

Как сказано в сообщении НАБУ, подозреваемые использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн. При этом начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн. Убытки государственного бюджета составили 196,8 млн грн.

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