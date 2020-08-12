Хищение газа на 730 млн грн: НАБУ объявило подозрение директорам компаний Дубневичей

Детективы НАБУ сообщили 5 лицам, связанным с бизнесом братьев Дубневичей, о подозрении в завладении государственным газом на сумму 729,8 млн грн.

Также в отношении этих лиц в Высшем антикоррупционном суде по декабрь 2019 слушается дело об аналогичном хищения газа на 1,4 млрд грн. Об этом сообщили на странице САП в Facebook 12 августа.

Таким образом, общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.

Кто среди подозреваемых:

двое бывших директоров ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск";

бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел";

бывший финансовый директор ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск";

физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия".

Конечными бенефициарами фирм "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия - Новояворовск" были бывшие нардепы от "Блока Петра Порошенко" брать Дубневичи. В январе 2020 году их переписали предприятия на своих сыновей.

Как организовали схему

По данным следствия, схема выглядела так. Директора компаний, владевших Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в 2016-2017 годах заключили соглашения о закупке у "Нафтогаза" газа для производства тепла для населения. В то же время "Нафтогаз" дал существенную скидку, чтобы тарифы для населения стали ниже.

Это позволило увеличить прибыльность производства электричества этими ТЭЦ более чем на 60% (против 3-5%, которые в тариф заложила НКРЕКП.

"Таким образом, по мнению следствия, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз" в результате реализации коррупционной схемы", – сообщили в САП.

Согласно выводам экспертиз, ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск" завладели 151,8 млн куб. м. природного газа, в результате чего "Нафтогаз" получил убытки на 729,8 млн грн.

Досудебное расследование этих фактов осуществляется с июня 2018 года.

В САП добавили, что в декабря 2019 года в суд было направлено дело о завладении более 300 млн куб. м. природного газа "Нафтогаза". Рассмотрение находится на стадии предварительного судебного заседания. В рамках расследования на целостные имущественные комплексы "Новороздольска ТЭЦ" и "Новояворовск ТЭЦ" наложен арест.

Дело о хищении природного газа Facebook Специальной антикоррупционной прокуратуры

Дело о хищении природного газа Facebook Специальной антикоррупционной прокуратуры

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря 2019 САП сообщила, что закончила досудебное расследование хищения более 300 млн куб. м природного газа в НАК "Нафтогаз Украины" и направила обвинительный акт по 4 человека в Высший антикоррупционный суд.