Хищение газа на 730 млн грн: НАБУ объявило подозрение директорам компаний Дубневичей
Детективы НАБУ сообщили 5 лицам, связанным с бизнесом братьев Дубневичей, о подозрении в завладении государственным газом на сумму 729,8 млн грн.
Также в отношении этих лиц в Высшем антикоррупционном суде по декабрь 2019 слушается дело об аналогичном хищения газа на 1,4 млрд грн. Об этом сообщили на странице САП в Facebook 12 августа.
Таким образом, общая сумма хищений по двум эпизодам составляет более 2,1 млрд грн.
Кто среди подозреваемых:
двое бывших директоров ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск";
бывший технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел";
бывший финансовый директор ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск";
физическое лицо-организатор схемы, советник директора ООО "Энергия".
Конечными бенефициарами фирм "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия - Новояворовск" были бывшие нардепы от "Блока Петра Порошенко" брать Дубневичи. В январе 2020 году их переписали предприятия на своих сыновей.
Как организовали схему
По данным следствия, схема выглядела так. Директора компаний, владевших Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ (Львовская обл.) в 2016-2017 годах заключили соглашения о закупке у "Нафтогаза" газа для производства тепла для населения. В то же время "Нафтогаз" дал существенную скидку, чтобы тарифы для населения стали ниже.
Это позволило увеличить прибыльность производства электричества этими ТЭЦ более чем на 60% (против 3-5%, которые в тариф заложила НКРЕКП.
"Таким образом, по мнению следствия, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз" в результате реализации коррупционной схемы", – сообщили в САП.
Согласно выводам экспертиз, ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия - Новояворовск" завладели 151,8 млн куб. м. природного газа, в результате чего "Нафтогаз" получил убытки на 729,8 млн грн.
Досудебное расследование этих фактов осуществляется с июня 2018 года.
В САП добавили, что в декабря 2019 года в суд было направлено дело о завладении более 300 млн куб. м. природного газа "Нафтогаза". Рассмотрение находится на стадии предварительного судебного заседания. В рамках расследования на целостные имущественные комплексы "Новороздольска ТЭЦ" и "Новояворовск ТЭЦ" наложен арест.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря 2019 САП сообщила, что закончила досудебное расследование хищения более 300 млн куб. м природного газа в НАК "Нафтогаз Украины" и направила обвинительный акт по 4 человека в Высший антикоррупционный суд.