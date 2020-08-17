НАБУ начало сотрудничать с ФБР в деле Коломойского и ПриватБанка

НАБУ в рамках меморандума сотрудничает с ФБР США по делу ПриватБанка, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским.

Об это сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время брифинга в понедельник, 17 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, по делу ПриватБанка есть длительное сотрудничество с США, но на раскрытие информации полномочий у него нет.

"Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некоей общественной организации. Но это решение не вступило в силу. Поэтому меморандум мы не показывали", – сказал Сытник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа стало известно, что Министерство юстиции США обвинило украинского бизнесмена Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и отмывании этих денег через США.

4 августа ФБР провело обыски в помещениях компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо, через которую могли отмывать деньги ПриватБанка.