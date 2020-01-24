НАБУ и САП могут взяться за еще одного нардепа: Лещенко назвал фамилию

Бывший нардеп Сергей Лещенко сообщил, что НАБУ и САП могут взяться за нардепа 8-го созыва от "Народного фронта" Сергея Фаермарка.

По данным Лещенко, Фаермарк имеет отношение к делу о растрате 21 млн гривен, по которому проходит экс-начальник Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины". Последнему на этой неделе САП и НАБУ сообщили о подозрении в миллионных злоупотреблениях. Об этом Лещенко сообщил в своем Telegram-канале.

НАБУ

"В 2015 году, через год после Революции достоинства, он (имеется в виду экс-начальник, - Ред.) вместе с сообщниками, в том числе помощником Фаермарка, организовали закупку за счет бюджета услуг по строительству причала в Одесском порту. Победителем в конкурсе стала компания без опыта. В день начала работ между ее директором и руководителем другой фирмы, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения. Стоимость выполненных работ существенно увеличилось", – написал Лещенко.

Лещенко сообщил, что чиновники "АМПУ", злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и перевели средства частным компаниям. В итоге переплата составила более 21 млн 360 ты. гривен. Среди лиц, которым предъявлено подозрение – помощник Сергея Фаермарка.

Где сейчас находится помощник Фаермарк, также как и бывший начальник Одесского филиала "Администрации морских портов Украины", по словам Лещенко, не известно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал подозрение относительно экс-нардепа из "Народного фронта" Георгия Логвинского и бывшего первого замминистра юстиции Натальи Бернацкой.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура пытались вручить подозрение бывшему постоянному представителю президента в Крыму Борису Бабину.

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