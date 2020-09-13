НАБУ хочет заработать политические дивиденды на уже закрытом деле 'Роттердам+' – адвокат

Руководство Национального антикоррупционного бюро пытается заработать политические дивиденды, продолжая манипуляции вокруг закрытого прокуратурой дела "Роттердам+".

Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

"Я здесь прослеживаю непосредственную и прямую заинтересованность работников НАБУ для того, чтобы заработать политические, профессиональные дивиденды, доказать свою состоятельность вопреки здравому смыслу и положениям законодательства", - заявила адвокат.

По ее словам, сторона защиты заинтересована в прозрачном рассмотрении судом жалобы экс-нардепа Виктора Чумака, который вместе с НАБУ оспаривает законное решение прокуратуры закрыть дело. В ходе открытого процесса, по словам Дригваль, широкой общественности станет очевидным надуманный и манипулятивный характер всех аргументов НАБУ.

"Мы ратуем за то, чтобы судебный процесс был полным и объективным, для того, чтобы общественность увидела всю глубину и всю неполноценность манипуляций, которые сейчас осуществляются правоохранительными органами для того, чтобы отстоять свои действия на протяжении последних трех лет", - отметила Наталья Дригваль.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу "Роттердам +" закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

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