НАБУ 3,5 года вводило общество в заблуждение по делу "Роттердам+", – Наливайченко

Национальное антикоррупционное бюро Укрины в течение 3,5 года тиражировало безосновательные обвинения по делу "Роттердам+".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Валентин Наливайченко. Напомним, что 8 августа истек срок досудебного расследования по этому делу – НАБУ и САП не смогли направить его в суд и остановили расследование на неопределенное время.

"Оказалось, что все 3,5 года НАБУ и САП кормили украинцев выдумками и домыслами – на самом деле никаких веских доказательств для суда собрано не было", – написал политик.

Он напомнил, что еще в 2018 году НАБУ получило заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), в котором было четко указано, что формула "Роттердам+" не нанесла ущерба ни государству, ни потребителям электрической энергии.

"Но тогда медиамиф о "Роттердам+" приобрел такой размах, что НАБУ просто так не смогло закрыть дело и упорно искало новых экспертов, чтобы те подтвердили медиамиф", – добавил Наливайченко.

Именно тогда у следствия возникла идея привлечь к делу экспертизу Службы безопасности Украины, которая в середине августа 2020 года также не подтвердила нанесение убытков. Такое решение экспертизы СБУ фактически поставило точку в расследовании и лишило дело дальнейших перспектив.

"Я считаю, что следователи должны набраться мужества восстановить ее, или пойти в суд и там получить позорное поражение, или закрыть дело и извиниться за тиражирование политических слоганов вместо объективного расследования", – подчеркнул нардеп.

Пост нардепа (Facebook Валентин Наливайченко)

Так, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник признали, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков. 20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, которые проводили в частности по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЕКП Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формулу было отменено с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.