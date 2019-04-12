Набсовет "Укрнафты" получил нового главу: что произошло

Исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко избрали главой Наблюдательного совета "Укрнафты".

Соответствующее решение было принято Набсоветом крупнейшей нефте- и газодобывающей компанией страны в четверг, 11 апреля, свидетельствуют опубликованные на сайте "Укрнафты" документы.

На собрании 28 марта акционеры компании досрочно прекратили полномочия председателя правления Марка Роллинса.

Он покинет пост главы "Укрнафты" 30 апреля этого года. С 1 мая и до избрания нового главы его обязанности будет исполнять Олег Гез.

Одновременного с этим акционеры "Укрнафты" сменили состав Наблюдательного совета и передали ему полномочия назначать и увольнять председателя правления.

До этого в рамках акционерного соглашения это могли делать лишь миноритарные акционеры "Укрнафты" – группа "Приват".

Юрий Витренко LIGA.net

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров наделил собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления НАК "Нафтогаз Украины" без представления Наблюдательного совета.

Соответствующие изменения правительство внесло в устав национальной акционерной компании постановлением №226 от 6 марта 2019 года.

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