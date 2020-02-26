Гослесагентство при проверке лесхозов на Житомирщине обнаружило, что деревья ценных пород там рубили на обычные дрова.

Убытки составили несколько десятков миллионов гривен. Об этом сообщил руководитель Госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий на своей странице в Facebook.

"Наибольшие убытки – за невыполнение сортиментного плана заготовки древесины. Простыми словами – ценную древесину переводили в дрова. Из-за этого в Олевском лесхозе ущерб на сумму 17,3 млн грн, в Попельнянском – 16,7 млн грн", – написал Заблоцкий.

Вырубка лесов

По его данным, это в разы больше убытков за "обычные" незаконные рубки, которые в Олевском лесхозе причинили ущерб на 623 тыс. гривен, а в Попельнянском – на 237 тыс. гривен.

Также в лесхозах обнаружили множество других нарушений вроде незаконного списания ГСМ на сумму более 250 тыс. грн, и сокрытия лесных пожаров прошлых лет. В Олевском лесхозе – около 60 га. В Попельнянском лесхозе был скрыт факт гибели лесных культур на площади более 20 га.

"Кроме того, потрачено более 1 млн гривен на аренду автомобиля, который не использовался, и за погрузчик (отсутствуют первичные документы по учету работы). Под вопросом и расходы на сумму более 2 млн грн на услуги по переработке древесины, которые предоставлялись частными структурами", – сообщил глава Гослесагентства.

По итогам проверок директоров Олевского и Попильнянского лесхозов уволили, а материалы передали в правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи заявили, что законопроект №0873 о запрете на сплошную вырубку лесов на горных склонах Карпатского региона снимает мораторий на проведение рубок и позволяет использовать для заготовки и вывоза гусеничные тракторы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук потребовал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Валерия Мургу. Как пояснил глава Кабмина в Facebook, причина заключается в многочисленных случаях незаконной вырубки лесов в регионе.

В начале февраля Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2379 о проведении в Украине национальной инвентаризации лесов.

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