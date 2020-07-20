На Закарпатье фирма за 1 гривню уничтожит 88 тысяч пачек контрабандных сигарет

Закарпатская таможня по результатам тендера заказала фирме из Ужгорода "Нью Экомир" услуги по уничтожению партии контрабандных сигарет за 1 грн.

Компания должна сжечь 88389 пачек, которые таможенники хранят на своем складе. При этом сожжение не должрно навредить окружающей среде и здоровью людей. Об этом со ссылкой на результаты тендера сообщили "Наші гроші".

Как снижали цену

На тендер ожидаемой стоимостью 14142 грн. пришли две компании: "Экологические перерабатывающие технологии" с ценой 8839 грн. и "Нью Экомир" с ценой 14000 грн. По итогам аукциона первая фирма снизила цену до 4299 грн., а вторая – до 1 грн. Таким образом, победителем стал "Нью Экомир", с которым в конце концов и подписали соглашение.

Фирма, которая проиграла, попыталась обжаловать аномально низкую ставку победителя. В таможне заявили, что аномально низкая цена определяется при конкурентных закупках, а у него – упрощенная, к тому же победитель предоставил расчет.

Результаты тендера на утилизацию сигарет Prozorro

Фирма бывшей жены таможенника

Сайт выяснил, что фирмой "Нью Экомир" владеют местные жители Александр Вагерич и Виктор Вудмаска, который также ею управляет. Бывшая жена Вудмаски Марианна Готра к февралю 2020 года работала заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по государственной регистрации – начальником Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области.

Кроме того, по данным системы "YouControl", до 2016 года соучредителем "Нью Экомир" также была Зинаида Станко, которая до сих пор владеет "Нью Экомир Плюс" вместе с тем же Александром Вагеричем. Это жена Василия Станко – заместителя начальника Отдела таможенного оформления №1 Таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни ГФС.

"Всего с 2018 года победитель получил подрядов на 1,27 млн грн. Из них самые большие – в Департаменте городского хозяйства Ужгородского городского совета, а также в вышеупомянутых Главного теруправления юстиции в Закарпатской области и Закарпатской таможни ГФС", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Он привел доказательства коррупции в ДМС.

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на обвинения главы комитета по налоговой, финансовой и таможенной политики Даниила Гетманцева в срыве реформы таможни.

13 мая Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, назначенного на эту должность в феврале. Впоследствии он обжаловал свое увольнение в суде.