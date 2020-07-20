МоваЯзык

Топ-темы:

На Закарпатье фирма за 1 гривню уничтожит 88 тысяч пачек контрабандных сигарет

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,2 т.
На Закарпатье фирма за 1 гривню уничтожит 88 тысяч пачек контрабандных сигарет

На Закарпатье партию сигарет уничтожат за 1 гривну. коллаж Обозревателя

Закарпатская таможня по результатам тендера заказала фирме из Ужгорода "Нью Экомир" услуги по уничтожению партии контрабандных сигарет за 1 грн.

Компания должна сжечь 88389 пачек, которые таможенники хранят на своем складе. При этом сожжение не должрно навредить окружающей среде и здоровью людей. Об этом со ссылкой на результаты тендера сообщили "Наші гроші".

Как снижали цену

На тендер ожидаемой стоимостью 14142 грн. пришли две компании: "Экологические перерабатывающие технологии" с ценой 8839 грн. и "Нью Экомир" с ценой 14000 грн. По итогам аукциона первая фирма снизила цену до 4299 грн., а вторая – до 1 грн. Таким образом, победителем стал "Нью Экомир", с которым в конце концов и подписали соглашение.

Фирма, которая проиграла, попыталась обжаловать аномально низкую ставку победителя. В таможне заявили, что аномально низкая цена определяется при конкурентных закупках, а у него – упрощенная, к тому же победитель предоставил расчет.

Результаты тендера на утилизацию сигарет

Результаты тендера на утилизацию сигарет Prozorro

Фирма бывшей жены таможенника

Сайт выяснил, что фирмой "Нью Экомир" владеют местные жители Александр Вагерич и Виктор Вудмаска, который также ею управляет. Бывшая жена Вудмаски Марианна Готра к февралю 2020 года работала заместителем начальника Главного территориального управления юстиции по государственной регистрации – начальником Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области.

Кроме того, по данным системы "YouControl", до 2016 года соучредителем "Нью Экомир" также была Зинаида Станко, которая до сих пор владеет "Нью Экомир Плюс" вместе с тем же Александром Вагеричем. Это жена Василия Станко – заместителя начальника Отдела таможенного оформления №1 Таможенного поста Ужгород Закарпатской таможни ГФС.

"Всего с 2018 года победитель получил подрядов на 1,27 млн грн. Из них самые большие – в Департаменте городского хозяйства Ужгородского городского совета, а также в вышеупомянутых Главного теруправления юстиции в Закарпатской области и Закарпатской таможни ГФС", – сказано в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы. Он привел доказательства коррупции в ДМС.

Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на обвинения главы комитета по налоговой, финансовой и таможенной политики Даниила Гетманцева в срыве реформы таможни.

13 мая Служба безопасности Украины задержала начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, назначенного на эту должность в феврале. Впоследствии он обжаловал свое увольнение в суде.

УкраинаУкраинская таможнясигареты
Поделиться в Facebook
  2. Экономика
  3. Рынки и компании