На 'Южмаше' собрались выпустить 5000 электробусов на 23 млрд гривен

Украинский государственный завод "Южмаш", Национальное космическое агентство и южнокорейская компания Caris подписали мемораднум на производство 5000 электроавтобусов и 7800 зарядных станций.

Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд гривен (около $850 млн) со сроками производства до 2023 года. Об этом сообщили на сайте предприятия в пятницу, 10 июля.

"Стороны приняли программу совместных действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмена лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу", – говорится в сообщении.

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