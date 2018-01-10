"На все закрыли глаза": всемирно известную компанию обвинили в содействии Путину

Немецкая компания Siemens AG нарушила санкции Евросоюза против России и активно способствует режиму российского президента Владимира Путина.
Об этом заявил глава Меджлиса, нардеп Рефат Чубаров в своем Facebook.
"Арбитражный суд Москвы от имени РФ отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятие всемирно известного немецкого концерна Siemens AG (65%) и российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины" (35%) в удовлетворении иска к структурам российской государственной корпорации "Ростех" — ОАО и ООО "Технопромэкспорт" о признании недействительными договоров на поставку 4 газовых турбин, оказавшихся в обход санкциям ЕС на строящихся во временно оккупированном Крыму электростанциях", - сообщил Чубаров.
По его словам, Россия прилюдно и далеко не в первый раз "высекла" Siemens AG, который, осознавал незаконность своих сделок с российским фирмами на фоне международных санкций, объявленных России в ответ на ее оккупацию Крыма.
"В нашем случае, немецкий концерн Siemens AG не мог не предвидеть, что поставляемые им газовые турбины окажутся в оккупированном Крыму. Однако, погоня за наживой позволили руководству Siemens AG на все закрыть глаза. В результате Москва и контролируемая ею оккупационная власть Крыма, легко обошли международные санкции, а мощные турбины фирмы Siemens AG теперь будут вырабатывать электроэнергию для укрепления русского режима, выдавливающего за пределы оккупированного полуострова крымскотатарский народ – коренной народ Крыма", - пояснил нардеп.
Как сообщал "Обозреватель", в июле российская компания "Технопромэкспорт" доставила в Крым запрещенную продукциюнемецкого концерна Siemens. Компания, которая занимается строительством электростанций, объяснила, что купила турбины на вторичном рынке.
Позже Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.