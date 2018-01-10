"На все закрыли глаза": всемирно известную компанию обвинили в содействии Путину

Немецкая компания Siemens AG нарушила санкции Евросоюза против России и активно способствует режиму российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил глава Меджлиса, нардеп Рефат Чубаров в своем Facebook.

"Арбитражный суд Москвы от имени РФ отказал компании "Сименс технологии газовых турбин" (совместное предприятие всемирно известного немецкого концерна Siemens AG (65%) и российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины" (35%) в удовлетворении иска к структурам российской государственной корпорации "Ростех" — ОАО и ООО "Технопромэкспорт" о признании недействительными договоров на поставку 4 газовых турбин, оказавшихся в обход санкциям ЕС на строящихся во временно оккупированном Крыму электростанциях", - сообщил Чубаров.

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По его словам, Россия прилюдно и далеко не в первый раз "высекла" Siemens AG, который, осознавал незаконность своих сделок с российским фирмами на фоне международных санкций, объявленных России в ответ на ее оккупацию Крыма.

"В нашем случае, немецкий концерн Siemens AG не мог не предвидеть, что поставляемые им газовые турбины окажутся в оккупированном Крыму. Однако, погоня за наживой позволили руководству Siemens AG на все закрыть глаза. В результате Москва и контролируемая ею оккупационная власть Крыма, легко обошли международные санкции, а мощные турбины фирмы Siemens AG теперь будут вырабатывать электроэнергию для укрепления русского режима, выдавливающего за пределы оккупированного полуострова крымскотатарский народ – коренной народ Крыма", - пояснил нардеп.

Как сообщал "Обозреватель", в июле российская компания "Технопромэкспорт" доставила в Крым запрещенную продукциюнемецкого концерна Siemens. Компания, которая занимается строительством электростанций, объяснила, что купила турбины на вторичном рынке.

Позже Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".