В "Укрзалізниці" разоблачили многомиллионную коррупционную схему

В Винницкой области на филиала "Укрзалізниці" разоблачили преступную схему, в результате которой государству нанесен ущерб почти 12 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте МВД Украины.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, следствие обоснованно подозревает должностных лиц филиала "Укрзалізниці" в организации схемы присвоения государственных средств через аффилированные коммерческие структуры, в частности с признаками фиктивности.

"Установлено, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендеров стали подконтрольные организаторам структуры, которым "Укрзалізниця" перечислила всю сумму", – говорится в сообщении.

Експетизы показали, что стоимость приобретенных товаров была завышена, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен.

Обыски в "Укрзалізниці" mvs.gov.ua

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