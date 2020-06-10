На украинских АЗС выросли цены на газ: сколько стоит в регионах

Автомобильный газ на украинских АЗС с начала мая по 9 июня подорожал в среднем на 2,32 грн/л. В том числе за последнюю неделю цены выросли на 27 коп./л.

При этом оптовые цены выросли на 3,86 грн/л. Об этом сообщил аналитик Артем Куюн, говорится в публикации "Сегодня". Это происходит на фоне постепенного подорожания бензина и дизтоплива.

Цена автогаза на АЗС

"Мы видим значительный потенциал к подорожанию, который постепенно выбирается. Но имел место ажиотаж среди оптовых покупателей, поэтому темпы роста оказались большими, чем могли бы быть. Затем ситуация стабилизировалась, и на минувшей неделе мы увидели повышение всего на 27 коп./л, т.е. темпы роста цен на автогаз упали за неделю практически втрое", – объяснил Куюн.

Сколько стоит газ на АЗС

Средняя цена по Украине – 10,65 грн/л (удорожание на 27 коп./л), самая высокая – в Одесской области – 11,05 грн/л (удорожание на 46 коп./л), самая низкая – в Черниговской области – 10,29 грн/л (удорожание на 12 коп./л).

Луганщина уступила Одесчине "пальму первенства" по цене на сжиженный газ, но и там он дешевле всего на 4 коп./л – 11,01 грн/л. Только в этих двух областях цена литра газа выше 11 грн.

В Киеве стоимость газа – 10,63 грн/л (плюс 35 коп. /л).

Цена на газ на АЗС "Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в мае из-за обвала цен на нефть резко упали цены на топливо. При чем такая тенденция наблюдается изо дня в день.

В Болгарии создадут национальную нефтяную компанию, чтобы обеспечить большую конкуренцию среди АЗС. Это может вытеснить российскую компанию Lukoil Bulgaria, которая контролирует 70% рынка топлива страны.

В Украине во время карантина массово вернулись к работе нелегальные АЗС, с которыми власть активно боролась в конце 2019 года.