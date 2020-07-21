На украинских АЗС спрогнозировали новый рост цен на топливо

В ближайшее время на украинских АЗС ожидается рост цен на топливо.

Стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС будет расти в течение ближайшей недели. Одна из причин – ослабление курса гривни.

При этом на прошлой неделе темпы роста упали втрое и в среднем составили менее 10 копеек на литре. Об этом заявили эксперты топливного рынка, говорится в публикации "Сегодня". Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что с 10 по 17 июля крупнооптовые партии дизтоплива подорожали на 270 грн/т – в 19940 грн/т.

"Основной причиной роста стало усиление курса доллара. То есть опять добавился такой фактор, как ослабление гривни. Дизтопливо должно стоить в рознице дороже, но пока повышение стоимости тормозят значительные запасы. Потенциал роста цен есть, но он будет реализовываться постепенно. В ближайшую неделю в некоторых сетей еще возможен рост до 50 коп./л", – сказал Куюн.

Чего ждать от цен на газ

Аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн прогнозирует, что на этой неделе цены на газ останутся стабильными.

"На прошлой неделе оптовая цена газа снизилась на 440 грн/т, до 18240 грн/л. На этой неделе также ожидается падение оптовых цен. Но на розничном рынке ждем еще неделю стабильности, он не успеет отреагировать на снижение цен в опте", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко подорожало топливо. На некоторых заправках за день в пятницу, 17 июля, цена бензина выросла на 40 коп.