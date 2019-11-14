На старые схемы своих людей: команду Зеленского уличили в подлости с вырубкой лесов

Людей из команды президента Украины Владимира Зеленского заподозрили в том, что они пытаются посадить на старые схемы по незаконной вырубке леса своих ставленников.

Об этом заявил журналист Роман Онишкевич в блоге на "Цензор.Нет". По его словам, несмотря на то, что Верховная Рада ужесточила ответственность за незаконные вырубки, а президент показал серьезность борьбы с "черными" лесорубами во время поездки в Харьков, есть признаки того, что в новой власти есть сторонники старых схем.

По его мнению, один из признаков этого – ситуация с конкурсом на должность главы Госагентства лесных ресурсов. Его объявили с 4 октября и он должен был завершиться еще до 15 октября. Однако организаторы вопреки ряду законов и постановлений решили его продолжить – до 17 октября.

"Причиной вроде стал сбой в работе правительственного сайта поиска вакансий cаreer.gov.ua – по крайней мере так заверил премьер-министр Алексей Гончарук. При этом не вспомнил, что продлевать сроки подачи документов для участия в конкурсе противозаконно. Возможно, молодой премьер еще не успел полностью ознакомиться с украинским законодательством? Вряд ли можно сделать такой вывод, если поинтересоваться тем, кто реально решил "догнать" участие в конкурсе", – написал Онишкевич.

По его данным, за государственную зарплату в 24 тыс. гривен на должности главы Гослесагентства готовы работать эксперты, которых объединяет дружба с премьер-министром Гончаруком.

"Первый – Андрей Заблоцкий. Непосредственно к проблемам леса господин Заблоцкий никакого отношения не имеет. А к премьеру – имеет. Юрист, эксперт в области аграрного бизнеса, он возглавляет сельскохозяйственное направление в BRDO – Офисе эффективного регулирования, который финансируется за средства Евросоюза. Самое интересное – именно BRDO ранее возглавлял нынешний премьер-министр Алексей Гончарук, а многих ее бывших сотрудников можно встретить в правительственных кабинетах и ​​в зале парламента. Практически все эксперты Офиса эффективного регулирования получили то министерские портфели, то депутатские мандаты. И только Андрей Заблоцкий, с которым Алексея Гончарука объединяет совместная работа, остался за бортом", – написал Онишкевич.

Он допускает, что ставка премьер сделал не на одного человека. "Связанй с ним и второй участник конкурса – однопартиец и его друг Остап Еднак. Правда, если в случае назначения Заблоцкого Гончарук могут предъявить разве кумовство, то в случае Еднака обвинений может посыпаться гораздо больше, ведь бывшего бизнесмена в лесной сфере неоднократно обвиняли в участии в теневых схемах", – заявил журналист.

По его мнению, на нарушения при проведении конкурса должны отреагировать правоохранители и общественность. Онишкевич уверен, что ввиду нарушений при проведении конкурса его результаты в суде может отменить любой юрист.

"Нам же остается только наблюдать и надеяться, что все же здравый смысл возобладает над желанием пристроить друзей на "тепленькое место". Ведь от нового руководителя Госагентства будет зависеть, удастся ли остановить уничтожение одного из самых ценных ресурсов Украины", – написал Онишкевич.

Незаконная вырубка леса

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему экспорта в Европейский Союз незаконно вырубленной древесины.

СБУ разоблачила группу лиц, которые экспортировали с территории Ивано-Франковщины и Буковины незаконно вырубленный лес.

СБУ пресекла работу преступной сети, которая в Харьковской области занималась незаконной вырубкой и переработкой древесины.

Украинские правоохранители изъяли крупную партию контрабандного леса-кругляка в Одесском морском порту.

Также житомирские таможенники помешали незаконному экспорту лесопродукции, которая оценена в 1 млн гривен.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!