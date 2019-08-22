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Цены на главный продукт украинцев резко взлетели: в чем причина

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Цены на картофель в Украине в августе практически в два раза выше, чем год назад. Из-за неурожая они составили около 11 грн/кг.

Об этом говорит руководитель информационно-аналитического центра "Шувар" Татьяна Гетьман, сообщает УНИАН.

"По сравнению с прошлым годом картофель подорожал в два раза. Это связано с тем, что был неурожай по ранним и средним сортам картофеля. Также, по предварительной информации фермеров, сокращение урожайности ожидается в пределах 20% по позднему картофелю. Соответственно, предложение на рынке меньше", – сказала Гетьман.

По словам эксперта, в 2019 году Украина впервые начала импортировать картофель в период уборки собственного урожая. Она добавила, что европейские страны в 2019 году также столкнулись с неурожаем.

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Немного снизиться цены могут в период уборки позднего картофеля – в конце августа. Но снижения цен до уровня 2018 года Гетьман не ждет.

Она говорит, что в 2019 году значительно подорожали все овощи. Наиболее заметный рост цен был на помидоры, огурцы, лук и капусту.

В этом году сильно подорожали все овощи

В этом году сильно подорожали все овощи

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на овощи и фрукты этим летом оказались существенно выше, чем в прошлом. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что к подорожанию привели постоянные дожди, из-за которых "портится все, что выращивают на грунте".

В начале июня стало известно, что в Украине в мае произошел рост цен на 70% социальных продуктов. "Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%", – сообщил в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Тема
Цены на продукты
Место
Украина
Теги
продукты цены
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Junio Van
Junio Van
дороже чем в России. ,,неурожай,, разве дело в картопле? проскакали все на свете шумеры
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