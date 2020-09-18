На Одесской таможне разгорелся скандал: "главный контрабандист" выдвинул обвинения топу из ГТС

Вокруг Одесской таможни разгорелся коррупционный скандал. Директор департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Гостаможслужбы (ГТС) Игорь Резник заявил, что там существует мощная схема, "крышей" которой якобы является предприниматель Орест Фирманюк. В ответ Фирманюк обвинил Резника в попытке обложить поборами каждый контейнер с товаром.

OBOZREVATEL выяснил, каковы позиции и аргументы сторон.

Схема с заменой дорогих товаров дешевыми

Первой прозвучало заявление от Резника. Утром в четверг, 17 сентября, на свой странице в Facebook написал, что против него со стороны Фирманюка готовится информационная атака. По его словам, ДТС "жестко наступила на хвост большой контрабандной гидре", а фирмы, связанные с Фирманюком, задействованы в многочисленных схемах с нарушением таможенного законодательства.

В качестве доказательства он привел случай с грузом, который прибыл 2 сентября в Одесский порт. В контейнере по документам было почти 9915 кг спортивных мужских брюк и 782 кг хлопчатобумажных рубашек.

"На самом деле в контейнере были штаны спортивные в количестве 25 тысяч пар весом 9541 кг. А рубашки оказались куртками в количестве 2650 шт и весом 1870 кг нетто. Кроме того, среди брюк найдены вероятно контрафактные товары торговой марки "FILA". Общее их количество устанавливается, в настоящее время выявлено более 2000 пар. Это была очередная попытка подмены товара более дешевым и попытка перемещения на таможенную границу Украины контрафакта компанией, за которой стоит Фирманюк", – заявил Резник.

Пост Резника о контрабанде. facebook.com/igoreznik

Пост Резника о контрабанде на Одесской таможне. facebook.com/igoreznik

Напомним, Фирманюка в августе 2019 тогдашний глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов назвал одним из "главных контрабандистов" страны.

Фирманюк обвинил Резника в "терроре"

Фирманюк в ответ заявил, что Резник как новый руководитель "антиконтрабандного" департамента Гостаможслужбы начал "построение сотрудничества" с предпринимателями.

По его словам, обычно новый руководитель отправляет доверенных работников таможни в командировку, во время которой бизнесу устраивается маленький террор и приглашение "на кофе" для урегулирования условий сосуществования.

"На этот раз так и произошло, Игорь [Резник] отправил во Львов, на Закарпатье и в Одессу команды доверенных лиц, чтобы они останавливали максимальное количество машин и блокировали работу. Относительно Одессы, представители его команды объявили бизнеса ставку в $500 с одного автомобиля или контейнера, чтобы избежать осмотра", – заявил Фирманюк.

Он считает, что если не поднимать шум, всех предпринимателей заставят платить по $500, а если шум поднимается, то поборы все равно останутся, но их ставка снизится на $200-300.

"После того, как мы потеряли первые $10 тысяч на грузовые работы, потому что 100% наших машин пошли на осмотры, я лично обзвонил нескольких участников рынка, которые в такой же ситуации, и предложил написать письмо-жалобу на управление контрабанды, чтобы публично показать, что такая работа недопустима. Узнав, что я собираю подписи и планирую обратиться к Министру финансов Сергею Марченко, Игорь [Резник] решил вот так противодействовать нашей вполне законной деятельности. Именно поэтому и появился его пост, где он пишет мою фамилию с ошибкой", – объяснил Фирманюк.

Ответ Ореста Фирманюка на обвинения Резника. facebook.com/orest.firmaniuk.52

Также Фирманюк опубликовал список контейнеров, которые, по его данным, таможенники поставили на полный обзор. Он попросил Минфин вмешаться в ситуацию.

"Прошу представителей Министерства Финансов обратить внимание на список контейнеров, которые я предоставил. Каждый из них был в ручном режиме поставлен" группой Резника И.М." на полный осмотр. При этом количество составленных протоколов ноль. Это подтверждает мои слова, что задача "группы Резника И.М." кошмарить бизнес, а не борьба с контрабандой. Я еще раз прошу (от своих коллег-экспедиторов, работающих в порту Одессы) руководство Министерства финансов вмешаться в ситуацию. Будем вынуждены предоставить список компаний, которые пошли на "договорняк", – заявил Фирманюк.

Обращение Фирманюка в Минфин. facebook.com/orest.firmaniuk.52

Список контейнеров, предоставил Фирманюк. facebook.com/orest.firmaniuk.52