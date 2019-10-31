На Николаевской таможне устроили обыски: стали известны подробности

Сотрудники СБУ и ГБР в четверг, 31 октября, устроили обыски на территории Николаевской таможни. Они связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и которые связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", – сообщила пресс-служба Николаевской таможни ГФС в Facebook.

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