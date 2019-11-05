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5 ноября • обновлено в 16:08
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"На них давят!" В Госдуме набросились на США из-за транзита газа через Украину

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В России считают, что украинские власти заявили о готовности к прекращению транзита газа под давлением извне.

Об этом сказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, передает "Говорит Москва". "Зачем рубить сук, на котором сидят? Просто удивительно. Кто-то на них влияет. Влияют, очевидно, американские наши партнёры так сильно, что они вынуждены поступаться своим национальным интересом в угоду третьей стороне", – сказал Завальный.

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Он напомнил, что общий объем украинских хранилищ около 30 миллиардов кубометров. Сейчас они заполнены на 21,7 млрд, хотя в предыдущие годы запас не превышал 16 млрд. "Киев страхуется на зиму, на случай отсутствия договорённости по транзиту и по поставкам газа по мере окончания контракта", – добавил Завальный.

В России считают, что Украина готова отказаться от транзита под чьим-то давлением

В России считают, что Украина готова отказаться от транзита под чьим-то давлением

Как сообщал OBOZREVATEL, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года.

В России заявили, что готовность Украины к прекращению транзита газа с 1 января 2020 года – это "шантаж" перед переговорами.

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Темы
Поставки газа в Украину Рынок газа
Место
Россия
Тег
транзит газа
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