"На логику денег не дали": в России оконфузились со строительством дороги

В российской Перми за 99 миллионов рублей ($1,4 млн) построили дорогу для общественного транспорта. Но проблем жителей "сверхдержавы" это не решило – по ней сразу же запретили ездить.

Ситуация произошла в районе Заостровка, который является практически окраиной областного центра, сообщает Telegram-канал Mash. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Издание сообщает, что из-за отсутствия нормальной дороги в том районе не ездили автобусы. Но со временем местные власти выделили на ремонт деньги – 99 млн рублей.

"Залили асфальт, поставили остановку, народ был счастлив. Но никто так и не приехал. Почему? Потому что в конце пути гордо красуется столб. От него расходятся провода, ездить в таком месте опасно. Почему никто этого не предусмотрел – загадка, достойная Шерлока", – сказано в сообщении.

Столб посреди дороги Mash

Столб стоит буквально посреди дороги возле конечной остановки. Местные жители рассказывают, что чиновники разобраться с проблемой не могут. А потому и не разрешают запустить автобус на маршрут.

"На логику бюджет не выделяли", – подытожили журналисты.

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