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На Киевщине 24 млн грн за ремонт детсада отдадут фирме из "черного списка" АМКУ

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,6 т.
На Киевщине 24 млн грн за ремонт детсада отдадут фирме из 'черного списка' АМКУ

Непрозрачный тендер на ремонт детского сада. Коллаж Обозревателя

Згурьевский поселковый совет (Киевская обл) заподозрили в заключении договора на ремонт детского сада на сумму 24 млн гривен с фирмой, которую Антимонопольный комитет внес в "черный список" за "распил" другого тендера.

Об этом говорится в заявлении "Лиги антитраста" в Facebook. Там сообщили, что обратились к Госаудитслужбе с просьбой проверить законность этой сделки.

В организации отметили, что закон "О публичных закупках" обязывает отказывать компании, если та в течение трех лет привлекалась к ответственности за сговор на тендерах. Однако, не все заказчики пользуются "черным списком".

"Згуровский поселковый совет 16.06.2020 заключил договор с ООО "КАСКАД-СД", которая, как оказалось, включена в "черный список", а один из участников даже указывал об этом в своих дополнениях к жалобе, когда жаловался тендерной Коллегии на действия заказчика. Вместе с тем, Коллегия такие дополнения к жалобе не приняла и указала жалобщику только на пропущенный срок в обжаловании. И теперь такое халатное отношение и неправомерные действия заказчика привели к настоящей проблемы, ведь бюджетные средства "освоит" субъект хозяйствования, на которого наложен штраф за совершение заговора и которому запрещено участвовать в торгах", – говорится в сообщении.

Тендер на ремонт детского сада

Тендер на ремонт детского сада prozorro.gov.ua

Тендер на ремонт детского сада

Тендер на ремонт детского сада prozorro.gov.ua

В "Лиге антитрастов" заявили, что уже обратились к ГАСУ для проведения проверки действий заказчика на соответствие закону "О публичных закупках".

"Мы уверены, что важно не допускать заговорщиков к торгам, поскольку именно такой "тендерный бан" дает лучший воспитательный эффект и выступает сдерживающим фактором от дальнейших заговоров", – подытожили в организации.

Поселковый совет заподозрили в заключении договора с фирмой из "черного списка" АМКУ

Поселковый совет заподозрили в заключении договора с фирмой из "черного списка" АМКУ Facebook / "Лига антитраста"

Как сообщал OBOZREVATEL, резонансное табачное дело, которое тянется с 2016 года, кажется, зашло в тупик. Еще в 2016 году по обвинению в монополии АМКУ наложил большой штраф на дистрибьютора сигарет "Тедис Украина". Компания Бориса Кауфмана начала войну в судах и до сих пор полностью не выплатила его.

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