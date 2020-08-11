На Киевщине 24 млн грн за ремонт детсада отдадут фирме из 'черного списка' АМКУ

Згурьевский поселковый совет (Киевская обл) заподозрили в заключении договора на ремонт детского сада на сумму 24 млн гривен с фирмой, которую Антимонопольный комитет внес в "черный список" за "распил" другого тендера.

Об этом говорится в заявлении "Лиги антитраста" в Facebook. Там сообщили, что обратились к Госаудитслужбе с просьбой проверить законность этой сделки.

В организации отметили, что закон "О публичных закупках" обязывает отказывать компании, если та в течение трех лет привлекалась к ответственности за сговор на тендерах. Однако, не все заказчики пользуются "черным списком".

"Згуровский поселковый совет 16.06.2020 заключил договор с ООО "КАСКАД-СД", которая, как оказалось, включена в "черный список", а один из участников даже указывал об этом в своих дополнениях к жалобе, когда жаловался тендерной Коллегии на действия заказчика. Вместе с тем, Коллегия такие дополнения к жалобе не приняла и указала жалобщику только на пропущенный срок в обжаловании. И теперь такое халатное отношение и неправомерные действия заказчика привели к настоящей проблемы, ведь бюджетные средства "освоит" субъект хозяйствования, на которого наложен штраф за совершение заговора и которому запрещено участвовать в торгах", – говорится в сообщении.

Тендер на ремонт детского сада prozorro.gov.ua

Тендер на ремонт детского сада prozorro.gov.ua

В "Лиге антитрастов" заявили, что уже обратились к ГАСУ для проведения проверки действий заказчика на соответствие закону "О публичных закупках".

"Мы уверены, что важно не допускать заговорщиков к торгам, поскольку именно такой "тендерный бан" дает лучший воспитательный эффект и выступает сдерживающим фактором от дальнейших заговоров", – подытожили в организации.

Поселковый совет заподозрили в заключении договора с фирмой из "черного списка" АМКУ Facebook / "Лига антитраста"

Как сообщал OBOZREVATEL, резонансное табачное дело, которое тянется с 2016 года, кажется, зашло в тупик. Еще в 2016 году по обвинению в монополии АМКУ наложил большой штраф на дистрибьютора сигарет "Тедис Украина". Компания Бориса Кауфмана начала войну в судах и до сих пор полностью не выплатила его.