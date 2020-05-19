На Кременчугском водохранилище задержали ОПГ браконьеров: руководил экс-сотрудник МВД

Полиция Черкасской области задержала браконьерскую ОПГ, которая под руководством бывшего милиционера занималась незаконным выловом рыбы в Кременчугском водохранилище.

У них изъяли около 40 тонн рыбы, более 80 км рыболовных сетей, "черную" бухгалтерию, профессиональные электроловы, незарегистрированное оружие, автомобили, лодки, почти полмиллиона гривен и $17 тыс., сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.

Задержание браконьеров Полиция Черкасской области

Задержание браконьеров Полиция Черкасской области

Организатор имел девятерых сообщников. "У каждого были четко распределены роли и каждый отвечал за свое направление деятельности: работа с браконьерами, закупка незаконно выловленной рыбы, непосредственный ее вылов и оптовый сбыт. Суточный оборот рыбы исчислялся тоннами", – сказали в полиции.

Задержание браконьеров Полиция Черкасской области

А действовали злоумышленники под прикрытием официально зарегистрированного частного предприятия.

Обыски с привлечением спецназа КОРД, батальона полиции особого назначения и роты по обслуживанию водных объектов провели как на самом водохранилище, так и на складах с рыбой и дома у участников группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов.

Задержание браконьеров Полиция Черкасской области

Задержание браконьеров Полиция Черкасской области

Задержание браконьеров Полиция Черкасской области

Как сообщал OBOZREVATEL, по песчаных браконьеров, намыв песка в селе Стайки Киевской области, взялись Госэкоинспекция и полиция. Нелегалы работали по ночам во время нереста, не имея действующего разрешения на добычу песка.

На государственных инспекторов Киевского рыбоохранного патруля напали браконьеры, которые облили людей бензином и угрожали убить.