На Кременчугском водохранилище задержали ОПГ браконьеров: руководил экс-сотрудник МВД
Полиция Черкасской области задержала браконьерскую ОПГ, которая под руководством бывшего милиционера занималась незаконным выловом рыбы в Кременчугском водохранилище.
У них изъяли около 40 тонн рыбы, более 80 км рыболовных сетей, "черную" бухгалтерию, профессиональные электроловы, незарегистрированное оружие, автомобили, лодки, почти полмиллиона гривен и $17 тыс., сообщила пресс-служба полиции Черкасской области.
Организатор имел девятерых сообщников. "У каждого были четко распределены роли и каждый отвечал за свое направление деятельности: работа с браконьерами, закупка незаконно выловленной рыбы, непосредственный ее вылов и оптовый сбыт. Суточный оборот рыбы исчислялся тоннами", – сказали в полиции.
А действовали злоумышленники под прикрытием официально зарегистрированного частного предприятия.
Обыски с привлечением спецназа КОРД, батальона полиции особого назначения и роты по обслуживанию водных объектов провели как на самом водохранилище, так и на складах с рыбой и дома у участников группы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, по песчаных браконьеров, намыв песка в селе Стайки Киевской области, взялись Госэкоинспекция и полиция. Нелегалы работали по ночам во время нереста, не имея действующего разрешения на добычу песка.
На государственных инспекторов Киевского рыбоохранного патруля напали браконьеры, которые облили людей бензином и угрожали убить.