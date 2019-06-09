На грани срыва: страна ЕС нанесла удар по газопроводу Путина

Правительство Дании пока не разрешило прокладку газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах, что может помешать запуску российского проекта в намеченный срок.

Как сообщил бывший канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер, датчане могут существенно помешать планам России, передает Reuters.

"Северный поток-2 - это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема - это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США", – отметил он.

Шредер также добавил, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.

Владимир Путин ДонПресс

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина имеет шанс заключить новый транзитный контракт с Россией на своих условиях. Благодаря тому, что Дания не дала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", РФ придется договариваться с украинским "Нафтогазом".

Также Герхард Шредер, заявил, что основной причиной задержки со строительством российского газопровода в обход Украины "Северного потока-2" является давление США на Данию.

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