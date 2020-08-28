На фоне протестов в Беларуси из страны начали уезжать IT-компании

IT-компании начали вывозить из Беларуси своих сотрудников на фоне политической нестабильности в стране.

Также технологический бизнес испытывает неудобства из-за проблем с интернетом, скорость которого снижена по требованию властей. Об этом говорится в публикации Forbes.

Кто уже "на чемоданах"

25 августа стало известно, что "Яндекс" вывез в Киев часть сотрудников, работавших в Минске. Этому предшествовали обыски, устроенные силовиками в офисе "Яндекса" и Uber.

Британская Godel Technologies тоже перевезла некоторых сотрудников с семьями в Киев "для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране".

Разработчик ПО EPAM из Белоруссии, чьи акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, провел "временную релокацию" небольшого числа ключевых сотрудников.

Из-за визита силовиков в минские офисы "Яндекса" и Uber свой офис, расположенный неподалеку, временно закрыла компания Viber. Сотрудникам Viber вновь разрешили посещать офис с 19 августа. Глава Viber Джамел Агауа сказал, что компания может прекратить инвестиции в Белоруссию, если ситуация не улучшится.

Разработчик игр Wargaming формирует план по "возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств".

Штурмуют сайты вакансий

Сайт сообщил, что несмотря на существование в Минске Парка высоких технологий (ПВТ), где действует особый налоговый режим для технологичных компаний. ПВТ, в августе сейчас белорусские айтишники заметно чаще стали искать другую работу.

"Количество размещенных гражданами Белоруссии резюме в сферах ИТ и интернета выросло в августе 2020 года на 29% к прошлому году, сообщил HeadHunter. У белорусов зафиксирован "взрывной рост" в поиске работы в России, сообщил представитель сервиса по поиску работы SuperJob. В августе этого года прирост соискателей по всем специальностям к августу 2019 года составил 56% среди мужчин и 72% среди женщин, уточнил он. Это больше, чем и в июле 2020 года: на 43% и 30% соответственно", – говорится в публикации.

Рост числа желающих сменить работу совпал с увеличением числа компаний, раздумывающих о сворачивании бизнеса в Белоруссии.

Авторы отметили. что ряд белорусских IT-компаний уже перевезли или перевозят часть сотрудников в Россию, Украину, Турцию и иные страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина готова принять у себя белорусские ИТ-компании и специалистов, работа которых испытывает проблемы из-за перебоев с интернетом и мобильной связью, с помощью которых власти пытаются препятствовать протестам. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

13 августа в Минске неизвестные вооруженные люди ворвались в офисы компаний "Яндекс" и Uber и заблокировали их работу.

В Беларуси предприниматели из IT-сферы предложили материальную помощь сотрудникам милиции и спецслужб, если они решат уволиться, чтобы не участвовать в жестких разгонах протестов.

Прямые потери экономики Беларуси от блокировок интернета, с помощью которых власть хотела помешать связи между протестующими, составили около $141 млн.