На Донбассе создадут свободную экономическую зону: Шмыгаль раскрыл преимущества для бизнеса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициировал работу над созданием свободных экономических зон в Луганской, Донецкой и Херсонской областях на линии разграничения.

В интервью "Радио Свобода" премьер пояснил, что речь идет о зонах приоритетного развития.

"Что касается создания привлекательных условий для бизнеса (я даже не говорю сейчас, что инвесторов), который придет на территории, которые сегодня временно оккупированные, который придет на территории, которые сегодня находятся у линии разграничения, мы имеем несколько направлений.

То есть это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что разработать и представить конкретные шаги реинтеграции временно оккупированных территорий предстоит Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции. Как сказал премьер, это будет открытая информация.

"Это и стратегия и тот путь, который должен дать возможность оживить эти территории с точки зрения бизнеса, создание рабочих мест, наполнение местных бюджетов", – подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что его правительству "выпала честь" завершить реформу децентрализации.

"Начинали не мы, но очень важный момент – многие сомневались и не верили. Все ОТГ образованные, районы образованы. Донецкая и Луганская области также разделены на соответствующие объединены территориальные общины", – сказал премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова обеспечивать людей в аннексированном Россией Крыму пресной водой в случае гуманитарной катастрофы.