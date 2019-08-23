На ближайшие пять лет: экономике России объявили приговор

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту экономике России. По итогам 2019 года ВВП страны вырастет на 1,2% вместо предполагавшихся ранее 1,6%.

Об этом со ссылкой на обновленный отчет агентства Global Macro Outlook сообщает "Интерфакс".

Прогноз по росту на 2020 год оставлен на уровне 1,5%. Ожидается, что инфляция в РФ составит 4,6% в 2019 году и 4% в 2020 году.

Аналитики считают, что экономика РФ в таком состоянии будет находиться в ближайшие три-пять лет.

"Также Moody's понизило прогноз роста ВВП таких стран, как Китай, Австралия, Япония, Южная Корея, Индия, Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия, ЮАР, Германия и Италия", – сказано в материале.

Среди причин называют эскалацию конфликта между США и Китаем, а также худший, чем средний уровень, рост мировой экономики.

Экономика России идет ко дну

Как сообщал OBOZREVATEL, Росстат, публикуя победоносные отчеты об успехах экономики России, противоречат своим же данным.

Федеральная резервная система Соединенных Штатов может в следующем месяце снизить процентную ставку, что отразится на курсе рубля. Аналитики ожидают, что регулятор снизит процентную ставку еще на четверть процентного пункта.

Ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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