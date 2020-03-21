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21 марта • обновлено в 02:12
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На Авдеевском коксохиме у боевиков обрушилось 200 метров газопровода

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В оккупированной боевиками Луганской области на Алчевском коксохимическом заводе произошло обрушение 200 метров газопровода, из-за чего начался пожар.

Причина ЧП, которое произошло в четверг, 19 марта, проста – при "хозяйстве" оккупантов металл просто сгнил. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Луганский инсайд".

ЧП на Авдеевском коксохиме

ЧП на Авдеевском коксохиме

"На Алчевском коксохимическом заводе произошло обрушение четырех колонн газопровода на длине около 200 метров в районе цеха улавливания, что повлекло за собой обрыв трубы "обратного возгорания". В результате чего начался пожар. Причина обрыва – газопровод тупо сгнил", – сказано в сообщении.

По данным канала, пожар потушили за три часа. Производство остановлено до устранения последствий аварии.

Эта новость разошлось по соцсетям. "Тем временем "антифашисты" продолжают крушить промышленность Донбасса", – заметил блогер Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

  • Женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет.

  • Из-за информации о 12 случаях коронавируса в "ДНР" Украина жестко ограничит въезд на мирную территорию с временно оккупированных Крыма и Донбасса.

  • Российские оккупационные администрации в Донецкой и Луганской областях ввели режим повышенной готовности на подконтрольных им территориях из-за вспышки коронавируса.

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Читайте все новости по теме "Новости Луганска и Луганской области" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Новости Луганска и Луганской области Война на Донбассе
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Луганская область Новости ЛНР
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