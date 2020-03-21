На Авдеевском коксохиме у боевиков обрушилось 200 метров газопровода

В оккупированной боевиками Луганской области на Алчевском коксохимическом заводе произошло обрушение 200 метров газопровода, из-за чего начался пожар.

Причина ЧП, которое произошло в четверг, 19 марта, проста – при "хозяйстве" оккупантов металл просто сгнил. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Луганский инсайд".

ЧП на Авдеевском коксохиме

"На Алчевском коксохимическом заводе произошло обрушение четырех колонн газопровода на длине около 200 метров в районе цеха улавливания, что повлекло за собой обрыв трубы "обратного возгорания". В результате чего начался пожар. Причина обрыва – газопровод тупо сгнил", – сказано в сообщении.

По данным канала, пожар потушили за три часа. Производство остановлено до устранения последствий аварии.

Эта новость разошлось по соцсетям. "Тем временем "антифашисты" продолжают крушить промышленность Донбасса", – заметил блогер Денис Казанский

Тем временем "антифашисты" продолжают крушить промышленность Донбасса pic.twitter.com/amNCad8Qmp — Денис Казанський (@den_kazansky) March 20, 2020

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