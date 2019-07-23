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На ArcelorMittal выдвинули серьезное обвинение против СБУ: появилось видео

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На заводе "ArcelorMittal Кривой Рог" после обысков СБУ заявили, что ее сотрудники неправильно измеряли радиацию. Тогда как уровень излучения не превышает норму.

Об этом представители предприятия говорят на видео, опубликованном пресс-службой компании в Facebook. Так, начальник отдела радиационного контроля департамента автоматизации технических процессов "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Мазур утверждает, что все показатели рядом с машиной непрерывного литья №3 соответствуют норме.

"Мы находимся на рабочей площадке блока МНЛЗ-3 непосредственно возле установки блока источника кобальт-60 (радиоактивный элемент, - Ред.). Мы меряем в четырех точках. Первый замер - непосредственно над источником излучения - показывает 1,5 мкЗв/ч (микрозивертов в час). На расстоянии 50-60 см от блока источника - 0,2 мкЗв/ч. На боковой поверхности - 0,35 мкЗв/ч. На расстоянии 1 м, непосредственно там, где находятся сталевары - 0,14 мкЗв/ч. Согласно санитарных правил и норм Украины, среднее значение должно составлять не более 0,5 мкЗв/ч. У нас получилось в пределах нормы, за исключением 1,5 мкЗв/ч непосредственно на блоке источника, где значение может доходить до 3 мкЗв/ч. А у нас 1,5 мкЗв/ч. Я замерял все шесть кристаллизаторов, везде показатели в норме", - сказал Мазур.

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СБУ приходила с обысками на ArcelorMittal

СБУ приходила с обысками на ArcelorMittal

Также на "ArcelorMittal Кривой Рог" показали, как сотрудники СБУ проводили замеры радиации во время обыска. На видео видно, как с помощью металлических крюков сняли крышки с контейнеров, где находятся радиоактивные элементы, а потом с близкого расстояния измеряли уровень излучения. Напомним, в СБУ заявили, что в ходе обысков на предприятии обнаружили радиацию, которая значительно превышает допустимые санитарные нормы - 4,4 мкЗв/ч

По словам заместителя гендиректора "АМКР" по инжинирингу, ивестиционным проектам, экологии и качеству Виная Тивари, машина непрерывного литья была приобретена у известного производителя SMS group и установлена с соблюдением всех норм.

"У нас есть все необходимые разрешительные документы на то, чтобы построить этот объект и его запустить. Основной вопрос был в уровне радиации. У нас есть документы, которые свидетельствуют о сертификации установки, разрешительные документы на поставку оборудования из Германии и его установки. Технические характеристики оборудования соответствуют украинским нормам. Именно поэтому государственные органы разрешили нам его установить. Люди, которые тут будут работать, будут в безопасности. И эти все документы мы предоставили СБУ", - сказал Тивари.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 июля на "ArcelorMittal Кривой Рог" пришли сотрудники СБУ с обысками. В в пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида. По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова, сотрудники СБУ обыскивали только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.

В понедельник, 22 июля, и.о. главы СБУ Иван Баканов на брифинге обвинил менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций его владельца Лакшми Миттала. В СБУ заявили, что новое оборудование на заводе установлено с нарушениями, а уровень радиации опасен для здоровья работников.

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Место
Украина Кривой Рог
Теги
СБУ ArcelorMittal
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