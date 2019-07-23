На ArcelorMittal выдвинули серьезное обвинение против СБУ: появилось видео

На заводе "ArcelorMittal Кривой Рог" после обысков СБУ заявили, что ее сотрудники неправильно измеряли радиацию. Тогда как уровень излучения не превышает норму.

Об этом представители предприятия говорят на видео, опубликованном пресс-службой компании в Facebook. Так, начальник отдела радиационного контроля департамента автоматизации технических процессов "ArcelorMittal Кривой Рог" Александр Мазур утверждает, что все показатели рядом с машиной непрерывного литья №3 соответствуют норме.

"Мы находимся на рабочей площадке блока МНЛЗ-3 непосредственно возле установки блока источника кобальт-60 (радиоактивный элемент, - Ред.). Мы меряем в четырех точках. Первый замер - непосредственно над источником излучения - показывает 1,5 мкЗв/ч (микрозивертов в час). На расстоянии 50-60 см от блока источника - 0,2 мкЗв/ч. На боковой поверхности - 0,35 мкЗв/ч. На расстоянии 1 м, непосредственно там, где находятся сталевары - 0,14 мкЗв/ч. Согласно санитарных правил и норм Украины, среднее значение должно составлять не более 0,5 мкЗв/ч. У нас получилось в пределах нормы, за исключением 1,5 мкЗв/ч непосредственно на блоке источника, где значение может доходить до 3 мкЗв/ч. А у нас 1,5 мкЗв/ч. Я замерял все шесть кристаллизаторов, везде показатели в норме", - сказал Мазур.

СБУ приходила с обысками на ArcelorMittal

Также на "ArcelorMittal Кривой Рог" показали, как сотрудники СБУ проводили замеры радиации во время обыска. На видео видно, как с помощью металлических крюков сняли крышки с контейнеров, где находятся радиоактивные элементы, а потом с близкого расстояния измеряли уровень излучения. Напомним, в СБУ заявили, что в ходе обысков на предприятии обнаружили радиацию, которая значительно превышает допустимые санитарные нормы - 4,4 мкЗв/ч

По словам заместителя гендиректора "АМКР" по инжинирингу, ивестиционным проектам, экологии и качеству Виная Тивари, машина непрерывного литья была приобретена у известного производителя SMS group и установлена с соблюдением всех норм.

"У нас есть все необходимые разрешительные документы на то, чтобы построить этот объект и его запустить. Основной вопрос был в уровне радиации. У нас есть документы, которые свидетельствуют о сертификации установки, разрешительные документы на поставку оборудования из Германии и его установки. Технические характеристики оборудования соответствуют украинским нормам. Именно поэтому государственные органы разрешили нам его установить. Люди, которые тут будут работать, будут в безопасности. И эти все документы мы предоставили СБУ", - сказал Тивари.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 июля на "ArcelorMittal Кривой Рог" пришли сотрудники СБУ с обысками. В в пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида. По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова, сотрудники СБУ обыскивали только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.

В понедельник, 22 июля, и.о. главы СБУ Иван Баканов на брифинге обвинил менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций его владельца Лакшми Миттала. В СБУ заявили, что новое оборудование на заводе установлено с нарушениями, а уровень радиации опасен для здоровья работников.

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