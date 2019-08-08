Договорились с Зеленским: на ArcelorMittal уладили конфликт с СБУ

Компания "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) договорилась о разморозке инвестиционного проекта на $150 млн, остановленного после обысков СБУ.

Об этом сообщают в пресс-службе компании. Ее топ-менджеры встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на днях проводили переговоры с представителями Офиса президента.

"Компания получила возможность продолжить реализацию инвестиционного проекта по строительству комплекса отделения непрерывной разливки стали (МНЛЗ-2,3). В частности, восстановлены пуско-наладочные работы, которые были остановлены после проведения сотрудниками СБУ обыска 20 июля в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК ("Экоцид")", – говорят в АМКР.

Там заявляют, что один из пунктов договоренности с властью – в ближайшие 5 лет инвестировать в модернизацию предприятия более $1,8 млрд. Это даст возможность сократить выбросы в атмосферу на 50-55%.

СБУ на АМКР обнаружила превышение радиации

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 июля на "ArcelorMittal Кривой Рог" пришли сотрудники СБУ с обысками. В пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида.

22 июля и. о. главы СБУ Иван Баканов обвинил менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций его владельца Лакшми Миттала и рассказал, что на машине непрерывного литья заготовок №3 было обнаружено превышение допустимого уровня радиации.

В ответ на заводе "ArcelorMittal Кривой Рог" после обысков СБУ заявили, что ее сотрудники неправильно измеряли радиацию. Тогда как уровень излучения не превышает норму.

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