"Мы в цейтноте!" У Путина рассказали о переговорах по транзиту газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о новом контракте по транзите газа находятся в цейтноте.

Так он прокомментировал словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, который перечислил требования, которые у него есть к "Нафтогазу". По словам Миллера, у Украины есть проблемы, связанные с переходом на европейское законодательство.

"Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Об этом вчера говорил Миллер после совещания у Путина. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте. Времени мало. "Нафтогаз" после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается", – сказал Песков.

Транзит газа

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское энергетическое законодательство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

В "Газпроме" потребовали от Украины и ЕС урегулировать все судебные споры до момента заключения нового контракта на поставку газа.

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