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29 ноября • обновлено в 12:08
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"Мы в цейтноте!" У Путина рассказали о переговорах по транзиту газа

5.2т
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о новом контракте по транзите газа находятся в цейтноте.

Так он прокомментировал словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, который перечислил требования, которые у него есть к "Нафтогазу". По словам Миллера, у Украины есть проблемы, связанные с переходом на европейское законодательство.

"Сейчас идет обмен коммерческими предложениями. Об этом вчера говорил Миллер после совещания у Путина. Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения. Мы в цейтноте. Времени мало. "Нафтогаз" после анбандлинга должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Время пока еще есть. Но оно сокращается", – сказал Песков.

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Транзит газа

Транзит газа

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Поставки газа в Украину
Персоны
Дмитрий Песков Алексей Миллер
Место
Россия
Тег
транзит газа
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Да все наладится.С 1 января газ поднимут до 13 грн. и ок.
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3
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Джонсон Саймон Ф.27 ноября в 17.00 московского времени,истек срок подачи апеляции на решение Дании по разрешению по""норд стрим-2,на,что надеялись ваши дыроватые эхсперды с целью затянуть строительство.В порт Германии прибыл русский трубоукладчик "" Фортуна""на случай нсли ваши хозяева амеры введут санкции против гейропейских компаний,все пучком короче,ты радо туловище дырявое?
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2
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Свино70rus Konstantinov, подумай о себе.
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0
0
Хо Хол
Хо Хол
Где именно новые требования?
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4
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