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8 ноября • обновлено в 14:40
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"Мы ускоряемся": Милованов объяснил, куда движется экономика Украины

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Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что инфляция в Украине в 2020 году снизится до 5%, а сама страна уже сейчас привлекательна для международных инвесторов.

Об это чиновник сказал на Киевском международном экономическом форуме в пятницу, 8 ноября. "Инфляция была 30-40%, прошло только четыре года и уже в следующем году этот показатель будет на уровне 5%. Бизнесмены инвестируют в Украину, потому что Украина на сегодня – лучшее место для инвестиций", – сказал Милованов.

Он добавил, что Кабмин пересмотрел экономические показатели, которых Украина должна достичь в 2020 году. "Мы разрастаемся и ускоряемся. Хотя мир остается хрупким, мы надежное правительство",– заверил министр.

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Милованов признал. что приватизация крупных компаний, за которую он отвечает, будет нелегкой, но ее постараются завершить.

"Мы увеличим экспорт. Проведем реформу рынка труда в Украине. Будем улучшать навыки безработных людей. Сейчас в Украине 1,5 млн безработных, а безработица на уровне 9%", – сказал Милованов.

Также чиновник сказал, что Кабмин собирается упростить КЗОТ, убрав из него устаревшие нормы, невыполнение которых может стать поводом для коррупции. В то же время государство будет проверять работодателей, насколько они злоупотребляют трудом своих работников на выходных и в нерабочее время.

"Мы ускоряемся": Милованов объяснил, куда движется экономика Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистичный. Если в базовом прогнозе на 2022 год заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистичном может быть от 16 до 18 тысяч грн.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил организаторов отбора на должность Госсекретаря Минэкономразвития в его срыве после того, как в финал не вышел "нужный" претендент.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство намерено отправить в ликвидацию 1261 предприятие.

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Темы
Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
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