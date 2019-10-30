Мясо в Украине подорожает: озвучен прогноз до конца года

Стоимость килограмма свинины в Украине до конца 2019 года вырастет на 1-1,5 гривны.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН. "Будет рост стоимости свинины. Но на 1-1,5 грн за килограмм до конца этого года", – сказал Дорошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на мясо в Украине к концу 2019 – началу 2020 года вырастут примерно на 4-5%, максимум на 8%.

Гречневая крупа в Украине до конца 2019 года еще больше подорожает и достигнет цены в 32-33 грн за килограмм.

С лета 2017 года цены на хлеб социально значимых сортов в Украине ежегодно вырастают на 20-22% вне зависимости от уровня инфляции.

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