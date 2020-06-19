Комитет Рады согласовал выделение МВД 2,6 млрд грн из Фонда по борьбе с COVID-19

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 2,6 млрд грн на выплаты МВД из Фонда по борьбе с коронавируса.

Об этом сообщила депутат от фракции "Голос" Александра Устинова. По ее словам, против голосовал народный депутат Владимир Цабаль, 2 члена комитета воздержались и 16 проголосовали "за".

Впрочем, это еще не значит, что МВД получит деньги. Это решение еще должна рассматривать Верховная Рада и не факт, что она его поддержит.

Бюджетный комитет Совета выделил МВД 2,6 млрд грн (Facebook Александры Устиновой)

Бюджетный комитет Совета выделил МВД 2,6 млрд грн (Facebook Александры Устиновой)

Сколько кому собираются дать денег

Устинова опубликовала таблицу с финансово-экономическими расчетами МВД относительно потребностей в дополнительных средствах:

Нацгвардия – 125,1 млн грн;

Пограничная служба – 103,7 млн грн;

ДСНС – 51,3 млн грн;

Национальная полиция – 2 млрд 249 млн грн.

Таблица с расчетами нужд МВД в дополнительных средствах (Facebook Александры Устиновой)

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