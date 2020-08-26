МВД и СБУ начали расследовать растрату 9 млрд гривен вкладчиков банка "Аркада"

Ярослав Маркин Рынки и компании 11:11, 26.08.2020 Обновлено: 11:37, 26.08.2020

Украинские правоохранители открыли уголовное производство по возможной растрате 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на брифинге, посвященному банкротству финансового учреждения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Открыто уголовное производство в отношении 9 млрд грн средств, собранных в банке "Аркада", которые мы сейчас проверяем, какие там были нарушения", – сказал Аваков.

По его словам, вопрос банка "Аркада" будет решен и вкладчики не пострадают ни по финансовой, ни по инвестиционно-строительной линии.

"Если в ходе следствия будет установлено, что были злоупотребления, была задействована преступная схема хищения средств, а дело ведется по ст. 191 и 364 Криминального кодекса Украины, считаю, что виновные лица в любом случае должны быть привлечены к ответственности", – сказал глава СБУ Иван Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 августа 2020 года стало известно, что банк "Аркада" отнесен к категории неплатежеспособных, поскольку его капитал упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.

29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа, почему остановлено строительствоа жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".

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