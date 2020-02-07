"Можете идти в отпуск": Арахамия сказал, когда Рада примет закон о рынке земли

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада будет голосовать за принятие во втором чтении и в целом закона о рынке земли в середине апреля.
Об этом депутат сказал в кулуарах Рады в пятницу, 7 февраля, передает "Интерфакс-Украина". "Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля", – сказал Арахамия.
Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".
При этом нардеп от "Слуга народа" Роман Грищук пожаловался, что четыре тысячи правок к законопроекту о рынке земли парализовали работу парламента, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
По его словам, правки были поданы с целью затягивания времени, поскольку они являются незначительными. К примеру, есть предложения поставить запятые. "За пленарную неделю мы проходим 600 правок. Если мы и дальше будем идти такими темпами, мы закончим 8 мая", – сказал Грищук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земли.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосования за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект о рынке земли в Украине готов ко второму чтению. Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.
OBOZREVATEL подробно ответил на все вопросы по рынку земли.
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