"Можете идти в отпуск": Арахамия сказал, когда Рада примет закон о рынке земли

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада будет голосовать за принятие во втором чтении и в целом закона о рынке земли в середине апреля.

Об этом депутат сказал в кулуарах Рады в пятницу, 7 февраля, передает "Интерфакс-Украина". "Если с такой скоростью будем двигаться, то где-то 16-17 апреля", – сказал Арахамия.

Он предложил журналистам идти в отпуск, поскольку в Раде "будет скучно и не будет никаких новостей".

При этом нардеп от "Слуга народа" Роман Грищук пожаловался, что четыре тысячи правок к законопроекту о рынке земли парализовали работу парламента, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По его словам, правки были поданы с целью затягивания времени, поскольку они являются незначительными. К примеру, есть предложения поставить запятые. "За пленарную неделю мы проходим 600 правок. Если мы и дальше будем идти такими темпами, мы закончим 8 мая", – сказал Грищук.

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